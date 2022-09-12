خبر في الجول - الأهلي يقيد نانتس وخيري للمشاركة أمام الزمالك في سوبر اليد

نجح النادي الأهلي في قيد ثنائي فريق كرة اليد البرازيلي راؤول نانتس وأحمد خيري قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر لكرة اليد في التاسعة مساء على صالة حسن مصطفى.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي خاطب الاتحاد الروماني لكرة اليد من أجل الحصول على البطاقة الدولية لثنائي دينامو بوخارست راؤول نانتس وأحمد خيري.

وأرسل الأهلي التكاليف المادية الخاصة بإجراءات قيد الثنائي لإرسال البطاقة الدولية.

وحصل الأهلي على البطاقة الدولية لثنائي الفريق وتم قيدهم بشكل طبيعي قبل نهائي كأس السوبر.

وغاب الثنائي نانتس وخيري عن مواجهة الأهلي ضد سبورتنج في كأس السوبر والتي حسمها الأهلي بنتيجة 21-20.

ولا بد من حسم نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر على أن تمتد المباراة لأشواط إضافية حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.