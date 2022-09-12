يد - مصدر من الزمالك: تعثر مشاركة باركر ضد الأهلي بسبب الحجز على أرصدة النادي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 16:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

جيمس باركر - يد الزمالك

يشارك فريق الزمالك لكرة اليد أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر بدون محترفه الأرجنتيني جيمس باركر.

وعلم FilGoal.com أن البطاقة الدولية للاعب الأرجنتيني لم تصل إلى الاتحاد المصري حتى الآن وهو ما يعني عدم قيد اللاعب ومشاركته في المباراة.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الإثنين في نهائي كأس السوبر المصري.

أخبار متعلقة
كرة يد - الأهلي يفوز على سبورتنج.. ويضرب موعدا مع الزمالك على لقب السوبر كرة يد - الزمالك يفوز على سبورتنج في كأس السوبر قبل مواجهة الأهلي كرة يد - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في الدوري على حساب الزمالك كرة يد - بمشاركة الزمالك.. الكشف عن موعد قرعة البطولة العربية ونظام المنافسة

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تعثر مشاركة جيمس باركر أمام الأهلي في كأس السوبر".

وأضاف "البطاقة الدولية لجيمس باركر لم تصل إلى مصر حتى الآن".

وتابع "الزمالك لم ينجح في إتمام إجراءات التعاقد بعد الحجز على أرصدة النادي".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "بات من المؤكد غياب باركر عن مواجهة الأهلي، ويسعى النادي لحل المشكلة قبل البطولتين العربية والإفريقية".

ومن المقرر انطلاق البطولة العربية في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويمثل الزمالك مصر في البطولة ويتأهل حامل اللقب إلى منافسات كأس العالم سوبر جلوب المقرر إقامتها في السعودية.

وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

كرة يد الزمالك كأس السوبر جيمس باركر
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يقيد نانتس وخيري للمشاركة أمام الزمالك في سوبر اليد موعد مباريات الإثنين 12 سبتمبر 2022.. الأهلي ضد الزمالك في سوبر اليد وتريزيجيه بالدوري التركي كرة يد - الأهلي يفوز على سبورتنج.. ويضرب موعدا مع الزمالك على لقب السوبر موعد مباريات الأحد 11 سبتمبر 2022.. ريال مدريد ويوفنتوس وسوبر اليد كرة يد - الزمالك يفوز على سبورتنج في كأس السوبر قبل مواجهة الأهلي كرة يد - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في الدوري على حساب الزمالك كرة يد - بمشاركة الزمالك.. الكشف عن موعد قرعة البطولة العربية ونظام المنافسة كرة يد - تتويج مصر بلقب إفريقيا للناشئين
أخر الأخبار
مؤتمر مولر: ليفاندوفسكي لن يمحى من تاريخ بايرن.. ولكن علينا الاهتمام بمواجهة برشلونة 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كلوب - عن مباراة نابولي الأسوأ.. والفروقات بين ليفربول وأياكس 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: احتمالية تأجيل مباريات جديدة في ملاعب إنجلترا 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ناجيلسمان: ليفاندوفسكي سيتألق مع برشلونة لسنوات.. ويجب أن نمنع وصول الكرة له 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الأهلي يقيد نانتس وخيري للمشاركة أمام الزمالك في سوبر اليد 54 دقيقة | كرة يد
رحيل مصطفى عبده عن تدريب غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
يد - مصدر من الزمالك: تعثر مشاركة باركر ضد الأهلي بسبب الحجز على أرصدة النادي ساعة | كرة يد
خبر في الجول – مفاوضات متقدمة بين الزمالك والجيش لضم مصطفى الزناري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 4 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي