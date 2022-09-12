خبر في الجول – مفاوضات متقدمة بين الزمالك والجيش لضم مصطفى الزناري

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 16:56

كتب : حامد وجدي

الزمالك - طلائع الجيش - زيزو - مصطفى الزناري

دخل الزمالك في مفاوضات متقدمة مع طلائع الجيش من أجل ضم مصطفى الزناري.

وعلم FilGoal.com أن طلائع الجيش غيّر من موقفه، وبات مستعدًا للتخلي عن الزناري مقابل عرض مالي مناسب.

ورفض طلائع الجيش رحيل الزناري في الأسابيع الماضية، لكنه بات منفتحًا على التفاوض بالوقت الراهن.

وتهتم عدة أندية مصرية كبرى باستقدام الزناري، لكن الزمالك يبدو الأقرب لحسم الصفقة.

ورغم تقدُم المفاوضات، لكن الصفقة لم تتم رسميًا حتى اللحظة، ولا يزال الناديان في مرحلة التفاوض على تفاصيل الانتقال.

من جانبه، اتفق الزناري بالفعل على البنود الشخصية الخاصة بمدة العقد والمقابل المادي مع الزمالك.

وينتظر الزناري موقف ناديه من المفاوضات لمعرفة مصيره في الموسم المقبل.

الزناري (23 عامًا) تألق مع طلائع الجيش في مركز قلب الدفاع بالموسم الماضي.

وشارك الزناري في 30 مباراة بالدوري الموسم الماضي، وساهم في احتلال طلائع الجيش المركز الرابع.

وسبق للزناري اللعب في صفوف حرس الحدود والإسماعيلي.

وفاز الزناري مع طلائع الجيش بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.

طلائع الجيش مصطفى الزناري الزمالك الدوري المصري
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