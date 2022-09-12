في فيديو مدته 15 دقيقة.. أردا توران يعلن اعتزاله كرة القدم

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

أردا توران

أعلن أردا توران لاعب منتخب تركيا وبرشلونة السابق، عن اعتزاله كرة القدم.

أردا توران

النادي : جالاتا سراي

ونشر أردا مقطع فيديو مطول مدته 15 دقيقة استعرض خلاله مسيرته مع الأندية المختلفة التي مثّلها.

وقال أردا: "كانت رحلة رائعة رفقة أمي وأبي وشقيقي وزوجتي وأطفالي. مسيرة صعبة لكنها جميلة أيضًا. قاتلت، فزت، خسرت، لأن هكذا هي الحياة. سنلتقي مجددًا، ستتواصل المباراة".

أخبار متعلقة
كوستا: كنت مرعوبًا من الذئاب في فيديو تقديمي مع ولفرهامبتون ذا أثليتك: كانتي يرفض عرض تشيلسي.. يريد التجديد لسنوات عديدة الاتحاد الإنجليزي: استئناف مباريات الدوري واستمرار التنسيق مع السلطات المحلية أيندهوفن يعلن تأجيل مباراته أمام أرسنال في الدوري الأوروبي

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن أردا في طريقه لتولي منصب المدير الرياضي لـ جالاتاسراي.

وكان جالاتاسراي هو النادي الذي بدأ واختتم فيه أردا مسيرته.

أردا (35 عامًا) بدأ مع جالاتاسراي في 2005 وظل في صفوفه حتى 2011 وفاز معه بالدوري التركي 2008.

وانتقل أردا صيف 2011 إلى أتليتكو مدريد مقابل 13 مليون يورو، وفي صفوفه عاش فترته الذهبية.

وسجل أردا 22 هدفا وصنع 32 في 178 مباراة بقميص أتليتكو مدريد، وكان أحد أبرز نجومه في التتويج التاريخي بالدوري الإسباني 2014، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بنفس الموسم.

وفاز أردا كذلك مع أتليتكو بالدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد في قلب سانتياجو برنابيو.

وانتقل أردا إلى برشلونة في صيف 2015 مقابل 34 مليون يورو، لكن مسيرته عرفت انحدارًا بسبب انتظاره 6 أشهر للمشاركة رسميًا مع البلاوجرانا بسبب إيقاف القيد.

واكتفى أردا بتسجيل 15 هدفًا وصناعة 11 في 55 مباراة خاضها مع برشلونة.

ولعب أردا معارًا إلى إسطنبول باشاكشهير بين 2018 و2020، قبل أن ينتقل إلى جالاتاسراي لبدء لاختتام مسيرته.

ويمتلك أردا 100 مباراة دولية مع منتخب تركيا، سجل خلالها 17 هدفًا.

وتألق أردا مع تركيا في نهائيات يورو 2008 وسجل خلالها هدفين حاسمين أمام سويسرا والتشيك وقاد بلاده إلى نصف النهائي في أفضل إنجاز بتاريخ بلاده.

كما شارك في يورو 2016 وكان قائدًا لـ تركيا خلال البطولة.

أردا توران
نرشح لكم
مؤتمر ماتيب - عن غضب كلوب.. وغياب دور القيادة في الفريق مؤتمر كلوب - عن مباراة نابولي الأسوأ.. والفروقات بين ليفربول وأياكس الاتحاد الإنجليزي: استئناف مباريات الدوري واستمرار التنسيق مع السلطات المحلية أيندهوفن يعلن تأجيل مباراته أمام أرسنال في الدوري الأوروبي ميرور: فرص إقامة مواجهة تشيلسي ضد ليفربول ضعيفة بسبب جنازة الملكة لتعويض ميهايلوفيتش.. تياجو موتا يتولى تدريب بولونيا ليكيب: ديشامب سيضم بوجبا لقائمة فرنسا المونديالية مهما كانت حالته البدنية أليجري: تعليقي على الهدف الملغي؟ أريد تناول الطعام لأن الوقت متأخر.. والرد على الأداء
أخر الأخبار
خبر في الجول - انضمام محمد إبراهيم للجهاز المعاون لـ زوران في الاتحاد 11 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يقرر تغيير مترجم كولر 37 دقيقة | الكرة المصرية
تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ماتيب - عن غضب كلوب.. وغياب دور القيادة في الفريق 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
لتعويض النقص.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع كاريوس 53 دقيقة | ميركاتو
كوندي: لدينا كل شيء للفوز على بايرن.. وهذا مركزي المفضل ساعة | الدوري الإسباني
ذكرى رحيله.. صوت رشيد طه الذي يحكي قصص الجزائريين في منتخب فرنسا ساعة | تقرير في الجول
دون الكشف عن وجهته المقبلة.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل شادي حسين ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 4 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي