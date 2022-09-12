في فيديو مدته 15 دقيقة.. أردا توران يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أردا توران لاعب منتخب تركيا وبرشلونة السابق، عن اعتزاله كرة القدم.

أردا توران النادي : جالاتا سراي

ونشر أردا مقطع فيديو مطول مدته 15 دقيقة استعرض خلاله مسيرته مع الأندية المختلفة التي مثّلها.

وقال أردا: "كانت رحلة رائعة رفقة أمي وأبي وشقيقي وزوجتي وأطفالي. مسيرة صعبة لكنها جميلة أيضًا. قاتلت، فزت، خسرت، لأن هكذا هي الحياة. سنلتقي مجددًا، ستتواصل المباراة".

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن أردا في طريقه لتولي منصب المدير الرياضي لـ جالاتاسراي.

وكان جالاتاسراي هو النادي الذي بدأ واختتم فيه أردا مسيرته.

أردا (35 عامًا) بدأ مع جالاتاسراي في 2005 وظل في صفوفه حتى 2011 وفاز معه بالدوري التركي 2008.

وانتقل أردا صيف 2011 إلى أتليتكو مدريد مقابل 13 مليون يورو، وفي صفوفه عاش فترته الذهبية.

وسجل أردا 22 هدفا وصنع 32 في 178 مباراة بقميص أتليتكو مدريد، وكان أحد أبرز نجومه في التتويج التاريخي بالدوري الإسباني 2014، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بنفس الموسم.

وفاز أردا كذلك مع أتليتكو بالدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد في قلب سانتياجو برنابيو.

وانتقل أردا إلى برشلونة في صيف 2015 مقابل 34 مليون يورو، لكن مسيرته عرفت انحدارًا بسبب انتظاره 6 أشهر للمشاركة رسميًا مع البلاوجرانا بسبب إيقاف القيد.

واكتفى أردا بتسجيل 15 هدفًا وصناعة 11 في 55 مباراة خاضها مع برشلونة.

ولعب أردا معارًا إلى إسطنبول باشاكشهير بين 2018 و2020، قبل أن ينتقل إلى جالاتاسراي لبدء لاختتام مسيرته.

ويمتلك أردا 100 مباراة دولية مع منتخب تركيا، سجل خلالها 17 هدفًا.

وتألق أردا مع تركيا في نهائيات يورو 2008 وسجل خلالها هدفين حاسمين أمام سويسرا والتشيك وقاد بلاده إلى نصف النهائي في أفضل إنجاز بتاريخ بلاده.

كما شارك في يورو 2016 وكان قائدًا لـ تركيا خلال البطولة.