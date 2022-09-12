كرة سلة - قائمة معسكر الاتحاد في صربيا.. تواجد أنس أسامة وغياب سمعة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 16:28

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة - سلة الاتحاد السكندري

يقود أنس أسامة قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمغادرة الفريق إلى معسكر مغلق في صربيا استعدادا للبطولة العربية.

وتستضيف الكويت البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

ويمثل الأهلي حامل لقب البطولة والاتحاد وصيف الدوري، مصر في البطولة العربية.

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وشهدت القائمة تواجد ثنائي الاتحاد الجديد أنس أسامة ويوسف شحاتة.

بينما يغيب اللاعب المخضرم إسماعيل أحمد عن القائمة بسبب إصابة في الركبة، كما يغيب ياسين فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويتواجد الثنائي المحترف كيندال وسيان أرماند في قائمة معسكر الاتحاد.

وجاءت قائمة فريق سلة الاتحاد بقيادة الصربي ميودراج كالآتي:

- أنس أسامة

- أحمد عادل "دولا"

- يوسف شحاتة

- هيثم كمال

- مصطفى عصام

- حاتم بحيري

- ميدو طه

- يوسف شوشة

- أحمد بيبو

- ياسر صالح

- علي محمد

- رامي إبراهيم

- كيندال

- سيان أرماند

كرة سلة الاتحاد أنس أسامة
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