تنس - أنس جابر تعود للمركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتراجع ميار شريف

عادت البطلة التونسية أنس جابر إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لرياضة التنس.

وكانت أنس جابر قد حصدت المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة، إحدى البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام" في اللعبة.

وحافظ البولندية إيجا شفيونتيك بطلة أمريكا المفتوحة على صدارة التصنيف العالمي.

وتقدمت بذلك أنس جابر ثلاثة مراكز لتعود مجددا إلى المركز الثاني بعد أن صعدت إلى ذلك المركز أول مرة في 27 يونيو الماضي.

ورفعت التونسية صاحبة الـ 28 عاما رصيدها إلى 5090 نقطة.

وحافظت البولندية إيجا سوتيك بطلة رولان جاروس على الصدارة بـ 10365 نقط.

أما ميار شريف البطلة المصرية فتراجعت 11 مركزا في التصنيف العالمي.

ووصلت ميار إلى المركز 74 عالميا بعدما كانت في المركز 63 الشهر الماضي.

وجمعت ميار -26 عاما- 790 نقطة.

وكتبت أنس جابر التاريخ في مايو الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة هذ االشهر.

وواصلت أنس جابر كتابة التاريخ بالتأهل إلى نهائي بطولتي جراند سلام على التوالي، ويمبلدون ثم أمريكا المفتوحة.

وحصدت أنس على وصافة البطولتين.

قبل 10 سنوات استطاعت أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

وفي 2017 باتت ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم.