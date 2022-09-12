اسكواش - نور الطيب تواصل التقدم في التصنيف.. وعودة الشوربجي للرباعي الأفضل

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

نور الطيب - اسكواش

أعلن اتحاد الاسكواش للاعبين المحترفين التصنيف العالمي الأسبوعي ولم يشهد تغييرات في المراكز الثلاثة الأولى للرجال والسيدات.

ويستعد أبطال الاسكواش لخوض منافسات بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها أمام الأهرامات في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وواصلت نور الطيب تقدمها في التصنيف العالمي إذ حلت في المركز السادس بعد تقدمها في مركزين.

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وكانت نور الطيب قد حققت وصافة بطولة هيوستن المفتوحة في الأسبوع الجاري بعد تتويجها الأسبوع الماضي بلقب بطولة زد.

وحافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف للأسبوع 41 في مسيرتها، بعد التتويج بلقب هيوستن المفتوحة.

بينما حلت نور الشربيني بطلة العالم في المركز الثاني بينما هانيا الحمامي ثالثة.

وتواجدت ست لاعبات مصريات في قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف العالمي.

أما على مستوى الرجال فلم تتغير مراكز التصنيف العالمي سوى بتقدم محمد الشوربجي مركز وحيد.

وتوج محمد الشوربجي بلقب بطولة قطر كلاسيك للرجال ليحقق لقبه 45 في تاريخ مسيرته.

وعاد الشوربجي الذي يلعب باسم إنجلترا إلى المراكز الأربعة الأولى بينما هبط دييجو إلياس للمركز الخامس.

ويتربع علي فرج لاعب وادي دجلة على قمة التصنيف العالمي ويتواجد ستة لاعبين مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين.

إذ حافظ مصطفى عسل على المركز الثالث وطارق مؤمن على المركز الثالث ومازن هشام ثامنا، كما استمر مروان الشوربجي في المركز التاسع وفارس الدسوقي عاشرا.

اسكواش نور الطيب محمد الشوربجي
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