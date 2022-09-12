أيندهوفن يعلن تأجيل مباراته أمام أرسنال في الدوري الأوروبي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

أرسنال وزيوريخ

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي تأجيل مباراته أمام أرسنال ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وخاطب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نادي أيندهوفن اليوم الإثنين ليبلغه بتأجيل المباراة.

وكان من المقرر إقامة اللقاء مساء يوم الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.

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وكشف النادي الهولندي أن تأجيل اللقاء جاء بسبب طلب السلطات في بريطانيا لعدم توافر العدد الكافي من عناصر الشرطة.

ويأتي نقص أعداد أفراد الشرطة بسبب مراسم تشييع جنازة الملكة البريطانية إليزابيث في لندن.

ولم يتم تحديد موعدا جديدا للمباراة المؤجلة بين أرسنال وأيندهوفن.

وتغلب أرسنال على زيوريخ في الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تعادل أيندهوفن أمام فريق بودو جليمت النرويجي بهدف لكل منهما.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب خوض ست جولات برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتوتنام.

وكان قد تم تأجيل الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي بسبب وفاة الملكة إليزابيث.

ولم يتحدد مصير الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي المقرر انطلاقه يوم الجمعة.

الدوري الأوروبي أرسنال أيندهوفن
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