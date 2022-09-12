إصابة عمر صادق بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

عمر صادق - ريال سوسيداد

أصيب عمر صادق لاعب ريال سوسيداد بقطع في الرباط الصليبي.

وخرج صادق مصابًا خلال مباراة ريال سوسيداد أمام خيتافي مساء الأحد بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وأعلن ريال سوسيداد في بيان رسمي عن تعرض صادق لقطع في الرباط الصليبي الداخلي بعد الفحصوات الطبية التي أجريت عليه.

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صادق (25 عامًا) كان حديث الانتقالات الصيفية حتى انتقاله في اليوم الأخير من ألميريا إلى ريال سوسيداد مقابل 20 مليون يورو.

وسجل صادق هدف ريال سوسيداد في التعادل أمام أتليتكو مدريد بعد دقائق معدودة من دخوله بديلًا، قبل أن يصاب في مباراته الثانية أمام خيتافي.

وكان صادق قد سجّل هدفين في أول 3 جولات بقميص ألميريا قبل أن يتحوّل لـ ريال سوسيداد.

وسجّل صادق 43 هدفًا في 84 مباراة بقميص ألميريا وساهم بشكل فعّال في عودته للدوري الإسباني الممتاز.

وانضم صادق لـ ريال سوسيداد لتعويض رحيل السويدي أليكساندر إيزاك إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويمتلك صادق 7 مباريات دولية مع منتخب نيجيريا سجل خلالها هدفًا وحيدا.

وتواجد صادق في قائمة نيجيريا بكأس الأمم الإفريقية 2021 وشارك في كل المباريات، وسجل هدفه الدولي الوحيد في شباك غينيا بيساو بدور المجموعات.

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