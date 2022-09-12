خبر في الجول – الإسماعيلي يفاوض معين الشعباني.. واختلاف على التفاصيل المادية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 13:58

كتب : حامد وجدي

معين الشعباني - مدرب المصري

دخل الإسماعيلي في مفاوضات مع التونسي معين الشعباني لتولي مهمة المدير الفني للفريق.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من الشعباني أن يحيى الكومي رئيس النادي يتفاوض مع المدرب التونسي.

في الوقت نفسه، أوضح المصدر أن الاتفاق لم يتم حتى اللحظة على التفاصيل المادية.

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في الوقت نفسه، تواصل FilGoal.com مع مصدر داخل الإسماعلي الذي أكد بنفسه الأمر

وقال المصدر: "هناك اختلاف في الجوانب المادية، نحاول تقريب وجهات النظر لإتمام التعاقد مع الشعباني".

ويبحث الإسماعيلي عن مدير فني خلفًا لـ حمزة الجمل الذي رحل عن الدراويش قبل جولة واحدة على نهاية الموسم الماضي بعد ضمان البقاء في المسابقة.

وتولى الشعباني تدريب المصري في بداية الموسم الماضي، قبل أن يرحل ويعوضه حسام حسن.

وسبق للشعباني الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين مع الإسماعيلي رفقة الترجي التونسي.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز 11 بالموسم الماضي برصيد 38 نقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري
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