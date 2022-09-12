مؤتمر كولر عن ما أعجبه في حديث الخطيب والعمل خارج أوروبا.. والفوز أهم من الأداء

قدّم النادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد في مؤتمر صحفي بمقر النادي.

وتحدث المدرب السويسري عن تجربة العمل لأول مرة خارج أوروبا وتطلعاته في الفترة المقبلة وما أعجبه في الحديث مع الخطيب.

وكل ما يلي على لسان كولر في المؤتمر الصحفي:

المفاوضات:

"أنا سعيد بوجودي معكم اليوم، وفخورون بالفريق الموجود معنا والإدارة التي تدعمنا".

"سعيد بالبدء في قيادة الأهلي وأتمنى السير على نفس النهج".

"شعرت خلال التفاوض باحترافية مجلس الإدارة، ودائما ما حدثوني أن النادي هنا عائلة وهذا ما شعرت به منذ وصولي إلى القاهرة".

"أشكر مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وشعرت بدعم النادي".

"حدث تواصل تليفوني بين النادي ووكيلي وأبلغني برغبة الأهلي في انضمامي فحدثت مكالمة فيديو بيننا".

"كان هناك نقاشات بيني وبين أمير توفيق وخالد مرتجي وهو ما أحدث تقارب وجهات نظر".

حديث الخطيب

"من أكثر ما أعجبني أسئلة محمود الخطيب في أمورفنية أثناء التفاوض وهو ما أوضح فهمه لكرة القدم وذلك أسعدني كثيرا".

"ما جعلني أرغب في قبول المهمة أن الأهلي من أكبر الأندية الإفريقية وكان لدي إحساس قوي بقبول العرض".

"الوقت قصير جدا ولكن منذ وصولي شعرت بحب الناس للنادي".

الفوز أهم من الأداء

"أهم شيء هو تحقيق الفوز وهو ما نسعى إليه مع الفريق، نسعى لتقديم أفضل ما لدى اللاعبين".

"لا أريد التدريب من أجل اللعب الجيد ولكن من أجل تحقيق الفوز، إذا لعبنا جيدا وحققنا الفوز فبالتأكيد سيكون الأمر أفضل".

"شاهدت بعض المباريات وكان لدي إحساس جيد، ولكن يظهر أمور أكثر في الملعب مع التدريبات ورؤية اللاعبين على أرض الواقع".

"بالطبع كان هناك لاعب أو آخر لفتوا نظري ولكن لا أريد تحديد أسماء والتحدث عن ذلك حاليا".

فايلر والعمل خارج أوروبا

"التواصل مع فايلر؟ لم يحدث، أردت أن أحصل على الانطباع الأول من قرارة نفسي وربما يحدث في المستقبل".

"العمل لأول مرة خارج أوروبا؟ في البداية كان الأمر غريبا ولكن بعد التواصل شعرت بالاحترافية وقبلت التدريب".

"حضرت هنا في 1988 مع منتخب سويسرا للعب أمام مصر، الكرة الإفريقية تطورت ونشاهد أهم اللاعبين في أوروبا من إفريقيا".

"غيابي عن التدريب؟ عندما تعمل لمدة طويلة تحتاج إلى الراحة بعض الشيء، أجريت جراحة في الركبة بداية العام ولكننني الآن أفضل".

ضغط المنافسة ومصير المعسكر والناشئين

"وأنا صغير لم يكن لدي شعر أبيض ولكنه ظهر الآن بكثافة، وهذا يعني أنه أصبح لدي خبرة كبيرة في التعامل مع الضغط والمنافسة على كل البطولات".

"لم نتخذ قرارا بشأن معسكر الفريق، سيكون هناك جلسة مع سيد عبد الحفيظ بعد المؤتمر الصحفي لاتخاذ القرار المناسب".

"إضافة عناصر أو رحيل لاعبين؟ حضرت تدريب واحد فقط، وسأبدأ في دراسة ما يحتاجه الفريق".

"تحدثت مع سيد عبد الحفيظ بشأن الإصابات والضغط، وأسعى خلال الفترة المقبلة للتعامل مع ذلك بين الراحة والتدريب، وستكون هناك مهمة لمدرب اللياقة البدنية لتطوير وتأهيل حالة اللاعبين".

"بالطبع متاح مشاركة اللاعبين الناشئين، الأمر يتعلق بإظهار اللاعب لقدراته وإمكاناته، ويجب أن يكون لديه العقلية الخططية وتحمل الضغوطات والمنافسة ومن يكون له القدرة على ذلك بالطبع له فرصة في الفريق".

"نسعى لتجهيز أنفسنا بشكل جيد للموسم الجديد من الناحية البدنية والفنية، سأكون سعيدا لو شاهدت الجماهير في الملعب لتدعيم الفريق."