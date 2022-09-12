رئيس إنبي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع حمزة الجمل

كشف أيمن الشريعي رئيس إنبي عن حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع حمزة الجمل لتولي تدريب الفريق.

وصرّح الشريعي لـ FilGoal.com: "لم ندخل في مفاوضات مع حمزة الجمل أو أي مدير فني مصري آخر".

وأضاف: "حتى اللحظة لجنة الكرة في إنبي تدرس موقف فييرا بشأن استمراره أو رحيله".

وأتم: "بالتالي لم تحدث مفاوضات مع مدرب آخر".

وتولى الجمل تدريب الإسماعيلي الموسم الماضي وقاده للبقاء في الدوري الممتاز بعد نتائج سلبية بدأ بها الدراويش المسابقة.

في المقابل، يشرف جورفان فييرا على تدريب إنبي منذ يونيو الماضي خلفًا لـ حلمي طولان.

وخاض فييرا 14 مباراة مع إنبي، لم يفز إلا في 3 منها، وتعادل في 4، وخسر 7 مرات.

واحتل إنبي المركز التاسع في الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 39 نقطة.