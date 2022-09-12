قائمة المغرب – عودة زياش وبانون.. وغياب بنشرقي عن قائمة الركراكي الأولى

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 12:45

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب - بنين

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمته الأولى مع أسود الأطلس، لخوض غمار التوقف الدولي بشهر سبتمبر الجاري.

وشهدت القائمة عودة جناح تشيلسي بعد غيابه منذ يونيو 202، إذ كان قد دخل في خلافات شرسة مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمغرب.

كما يعود بدر بانون مدافع قطر ولاعب الأهلي السابق، بعد غيابه عن الأسود منذ العام الماضي بعد مشكلة القلب التي أصابته.

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في المقابل، لا يظهر أشرف بنشرقي نجم الزمالك السابق المنتقل إلى الجزيرة الإماراتي في القائمة.

ويتواجد عبد الصمد الزلزولي جناح أوساسونا المعار من برشلونة بعد أن استقر على تمثيل المغرب بشكل نهائي.

فيما يغيب طارق تيسودالي مهاجم جينت البلجيكي للإصابة، حاله حال آدم ماسينا لاعب أودينيزي.

ويخوض المغرب مباراتين وديتين، الأولى أمام تشيلي يوم 23 سبتمبر في مدينة برشلونة الإسبانية، والثانية أمام باراجواي يوم 27 سبتمبر في مدينة إشبيلية.

ويستعد المغرب لخوض منافسات كأس العالم ويتواجد في مجموعة كرواتيا وبلجيكا وكندا.

قائمة المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) – أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) – رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) – منير محمدي (الوحدة السعودي)

الدفاع: بدر بانون (قطر القطري) – جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) – رومان سايس (بشكتاش التركي) – سامي مماي (فرينشفاروش المجري) – أشرف داري (بريست الفرنسي) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) – يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي) – حمزة الموساوي (نهضة بركان)

الوسط: يحيى جبران (الوداد البيضاوي) – سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) – يونس بلهندة (أدانا ديمي سبور التركي) – أمين حاريت (أوليمبيك مارسيليا الفرنسي) – سليم أملاح (ستاندر دو لييج البلجيكي) – عز الدين وناني (آنجيه الفرنسي) – إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – عبد الحميد صابري (سامبدوريا الإيطالي)

الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) – منير الحدادي (خيتافي الإسباني) – عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني) – زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي) – سفيان بوفال (آنجيه الفرنسي) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) – أيوب الكعبي (هاتايسبور التركي) – ريان مماي (فرينشفاروش المجري) – وليد شديرة (باري الإيطالي)

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