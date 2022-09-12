رسالة كولر لمساعديه في الأهلي: سعيد بالاعتماد على دعمكم.. لا وقت لنضيعه أمامنا الكثير من العمل

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 12:44

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

أعرب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بطاقم الجهاز الفني والاعتماد عليهم.

ونشر كولر عبر حسابه الرسمي صورة تجمعه بالجهاز المعاون.

وقال كولر في رسالته: "دمج الجهاز الفني في فريق يعيش على روح الفانلة الحمراء".

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وأضاف "سعيد لأنني قادر على الاعتماد على دعم هؤلاء المتخصصين الرائعين في كرة القدم".

واختتم كولر رسالته "لا وقت نضيعه، أمامنا الكثير من العمل".

ويضم جهاز كولر لقيادة الأهلي كل من هارالاد جامبيرلي المدرب المساعد وسامي قمصان المدرب العام وتيزيان أندريس مدرب أحمال وياسين الميكاري محلل أداء.

ويعود ميشيل يانكون لمنصبه كمدرب لحراس المرمى، مع استمرار سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة.

من هو كولر

"الصدق هو أفضل طريقة للتعامل مع اللاعبين. ستدفع الثمن إذا كذبت عليهم".

هكذا أجاب السويسري مارسيل كولر في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"عن السبب الأبرز لنجاح تجربته مع المنتخب النمساوي.

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

وقاد كولر منتخب النمسا 54 مباراة وفاز في 25 لقاء وتعادل في 13 مباراة وخسر في 16 مباراة.

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