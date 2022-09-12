كرة شاطئية - بمشاركة منتخب مصر.. كاف يحدد موعد قرعة كأس إفريقيا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية.

وتقام القرعة في مابوتو عاصمة موزمبيق في تمام الحادية عشر ظهرا يوم الجمعة المقبل.

وتشارك مصر في النسخة الخامسة من منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت رعاية كاف.

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ومن المقرر تقسيم ثمانية منتخبات إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق ليتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي.

وستكون موزمبيق خامس دولة تنظم البطولة بعد سيشل ونيجيريا ومصر والسنغال على الترتيب.

وفيما يلي المنتخبات المتأهلة:

- موزمبيق: الدولة المضيفة

- مصر: صاحب الميدالية البرونزية في عامي 2016 و2018

- السنغال: حامل اللقب في الثلاث نسخ الأخيرة

- نيجيريا: صاحب برونزية 2015

- أوغندا: تأهل للمربع الذهبي النسخة الماضية

- مدغشقر: حامل لقب نسخة 2015

- مالاوي: أول ظهور في أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية

- المغرب: صاحب برونزية 2021

كرة القدم الشاطئية مصر المغرب
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