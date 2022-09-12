ليكيب: ديشامب سيضم بوجبا لقائمة فرنسا المونديالية مهما كانت حالته البدنية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا

يبدو أن بول بوجبا نجم يوفنتوس، يمتلك مقعدًا محجوزًا في قائمة بلاده فرنسا بكأس العالم 2022.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك، ينوي اصطحاب بوجبا إلى قطر مهما كانت حالته البدنية.

وخضع بوجبا لعملية جراحية في ركبته ستبعده عن التدريبات حتى نهاية أكتوبر المقبل وفقًا للصحيفة.

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ومن المفترض أن يتدرب بوجبا 10 أيام قبل أن يكون قادرًا على الظهور في مباراة العاشر من نوفمبر أمام هيلاس فيرونا.

وقد يلعب أيضًا أمام لاتسيو يوم 13 نوفمبر، وهي آخر مباراة لـ يوفنتوس قبل التوقف الدولي لكأس العالم.

وينوي ديشامب استغلال قدرته على ضم 26 لاعبًا للقائمة النهائية، وليس 23 مثلما كان الوضع سابقًا، حتى يضيف اسم بوجبا.

وأوضحت ليكيب أن بوجبا لديه معاملة خاصة من ديشامب ستسمح له بانتظاره حتى آخر لحظة.

يأتي ذلك رغم إعلان ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس في وقتٍ سابق عن غياب بوجبا عن كأس العالم.

وقال أليجري: "بداية من يناير سيكون هناك موسم جديد ويجب علينا الآن أن نتحلى بالهدوء وأن نتابع العمل".

ولم يخض بوجبا أي دقيقة مع يوفنتوس بالموسم الحالي بعد عودته إليه مجانًا قادمًا من مانشستر يونايتد.

وعانى بوجبا من مشاكل في الركبة خيّر معها العلاج التحفظي، ثم قرر رفقة أطبائه الخضوع لعملية جراحية وضعت مشاركته في مونديال قطر على المحك.

يأتي ذلك تزامنًا مع أزمة شقيقه ماتياس بوجبا الذي اتهم لاعب وسط يوفنتوس باللجوء إلى مشعوذ لإلحاق لعنة بـ كيليان مبابي هدّاف البلوز.

بوجبا (29 عامًا) شارك في مونديالي 2014 و2018، وفي الأخير قاد بلاده لحصد اللقب، وسجل هدفًا رائعًا في المباراة النهائية أمام كرواتيا.

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