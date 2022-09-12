أليجري: تعليقي على الهدف الملغي؟ أريد تناول الطعام لأن الوقت متأخر.. والرد على الأداء

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس

رفض ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في البداية التعليق على هدف فريقه الملغي أمام ساليرنيتانا في الوقت القاتل خلال الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس أمام ساليرنيتانا بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات لقناة DAZN تعليقا على الهدف الملغي: "أريد أن أذهب لتناول الطعام لأن الوقت متأخر، لا أريد أن أعرف أي شيء".

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وكان حكم المباراة قد ألغى هدفا قاتلا ليوفنتوس في الدقيقة 93 بعد العودة إلى تقنية الفيديو وسط شكوك بعدم عرض الزاوية الصحيحة للهدف.

وأضاف أليجري "لا أتحدث أبدا مع الحكام بعد المباريات، تم إلغاء الهدف وهذه هي الحقيقة".

وتابع مدرب يوفنتوس "الشيء الوحيد هو أنني أرغب في مشاهدة الفيديو مرة أخرى، أنطونيو كاندريفا كان قريبا ولم نشاهد تلك الزاوية".

وشدد "ورغم ذلك علينا أن نترك الحكام وشأنهم، فالأبطال هم لاعبو كرة القدم، لدينا 10 -15 حكما جيدين في إيطاليا".

وبسؤاله عن الأداء السيء رد أليجري "لم يكن كذلك، أنت (يقصد الصحفي) من تقول ذلك، ترى النتائج ولكنك لا تشاهد المباراة، كانت الدقائق العشرين الافتتاحية جيدة للغاية ثم استقبلنا هدفا بتقدير خاطئ من كوادرادو".

أما عن مواجهة بنفيكا المقبلة أوضح "أنا متفائل، سنلعب ونرى ما سيحدث، يمكن أن تصبح المباريات معقدة ولكن رد الفعل في الشوط الثاني كان رائعا".

وتابع "سنذهب الآن لمواجهة في دوري أبطال أوروبا بعد تعادل وليست هزيمة، سيكون مزاج الفريق مختلفا".

واختتم أليجري تصريحاته "آسف بسبب عدم تحقيق الفوز، نحن خلف الفريق المتصدر بأربع نقاط ورأيت رد الفعل، الآن يجب أن نذهب لتناول الطعام والاستعداد جيدا لمواجهة بنفيكا".

ويلعب يوفنتوس ضد بنفيكا مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس قد خسر في الجولة الافتتاحية أمام باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد.

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