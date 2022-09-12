هل ظُلم يوفنتوس؟ زاوية جديدة تكشف صحة هدف ميليك أمام ساليرنيتانا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

يوفنتوس - ساليرنيتانا

شهدت الثواني الأخيرة من مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي، أحداثًا جنونية، لم تتوقف عند صافرة نهاية اللقاء.

يوفنتوس كان متأخرًا بهدفين دون رد عندما قلّص النتيجة ثم تعادل في الوقت بدل الضائع بواسطة ليوناردو بونوتشي، لكن الإثارة لم تتوقف هنا.

فريق السيدة العجوز واصل هجماته وخطف هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع برأسية أركاديوش ميليك، ليدخل ملعب يوفنتوس أرينا في حالة جنون.

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الوضع اشتعل عندما طُرد ميليك بالبطاقة الصفراء الثانية، ثم دخل لاعبو الفريقين في اشتباك كبير بالأيدي انتهى على طرد خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس، ومدربه ماسيميليانو أليجري، بالإضافة إلى فيديريكو فازيو لاعب ساليرنيتانا.

لكن الصدمة كانت على وشك الحدوث في اللحظات التالية عندما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي وجود تسلل على بونوتشي الذي تم اعتباره متداخلًا في اللعبة رغم عدم لمس الكرة أو التحامه مع أحد أفراد الفريق المنافس.

إلغاء الهدف أثار سخط المنتمين لـ يوفنتوس، إذ اعتبروا قائد البيانكونيري غير متداخل تمامًا في اللعبة، لكن ما كشفته شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة زادهم سخطًا.

الشبكة الإيطالية وفّرت لقطات جديدة للحظة تسجيل الهدف، يظهر فيها أنطونيو كاندريفا لاعب ساليرنيتانا في منطقة لم تُظهرا الكاميرا التي أُحتُسِب التسلل على أساسها.

كاندريفا كان يقف بجوار الراية الركنية في زاوية غير مرئية، وبالتالي لم يظهر في كاميرا كشف التسلل التي تم اعتماد عليها في اتخاذ القرار.

وأفادت سكاي أن كاندريفا كان يبتعد بمسافة 2,40 متر عن الخط النهائي للملعب، بينما ابتعد بونوتشي بمسافة 3,42 متر، مما يضعه في موقف قانوني.

وشارك كوادرادو اللقطة عبر حسابه في إنستجرام مبديًا تعجبه من القرار.

وانتتهت المباراة بالتعادل 2-2، ليكتفي يوفنتوس برفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن بعد بداية ضعيفة حقق خلالها فوزين فقط و4 تعادلات في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى خسارته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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