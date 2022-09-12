وداعا حلم المونديال.. خوانمي نجم بيتيس يتعرض لإصابة في الكاحل ويبتعد عن إسبانيا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

خوانمي - بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس عن إصابة لاعبه خوانمي بقطع في أربطة الكاحل الأيسر.

وتعرض خوانمي للإصابة خلال الشوط الأول لمباراة بيتيس أمام هيلسينكي في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن اللاعب سيغيب لعدة أشهر، وأن عودته للملاعب قبل كأس العالم مستبعدة للغاية.

وبذلك يغيب خوانمي بشكلٍ مؤكد عن كأس العالم 2022 بعد أن كان مرشحًا للانضمام إلى منتخب إسبانيا.

وتعد الإصابة ضربة قوية لـ بيتيس بعد تألق خوانمي الموسم الماضي ومطلع الموسم الجاري.

الجناح الأيسر صاحب الـ 29 عامًا سجل هدفين في 4 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وتألق خوانمي الموسم الماضي وسجل 20 هدفًا في 46 مباراة خاضها مع بيتيس، بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف، ليقود الفيرديبلانكوس للتتويج بكأس ملك إسبانيا.

وسبق لـ خوانمي اللعب في مالاجا وراسينج سانتاندير وساوثامبتون وريال سوسيداد، ويتواجد في بيتيس منذ صيف 2019.

وخاض خوانمي مباراة دولية وحيدة مع منتخب إسبانيا في مارس 2015 أمام هولندا تحت قيادة فيسنتي دل بوسكي.

وتوج خوانمي بكأس أمم أوروبا تحت 19 عامًا عامي 2011 و2012 مع منتخب إسبانيا.

وتعاني إسبانيا في خط الهجوم مع إصابة ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسيداد بقطع في الرباط الصليبي، كما يبتعد داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، وعدم استعادة أنسو فاتي للياقته كاملةً، وعدم مشاركة ماركو أسينسيو أساسيًا مع ريال مدريد.

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