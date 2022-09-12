تنس – ملك جديد.. ألكاراز يفوز بأمريكا المفتوحة ويتصدر التصنيف العالمي في إنجاز غير مسبوق

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بتغلبه على النرويجي كاسبر رود بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتفوق ألكاراز بواقع 6-4 و2-6 و7-6 و6-3.

ليحصد ألكاراز أول لقب له في أمريكا المفتوحة، وبطولات جراند سلام في العموم.

وقفز ألكاراز مباشرةً إلى صدارة التصنيف العالمي مستفيدًا من نقاط أمريكا المفتوحة.

وبات ألكاراز أصغر لاعب في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي للرجال بعمر 19 عامًا و4 أشهر.

وحطّم ألكارارز الرقم القياسي المُسجل باسم الأسترالي ليتون هيويت الذي حققه عام 2001 بعمر 20 عامًا و9 أشهر.

كما صار ألكاراز أول لاعب يفوز ببطولة أمريكا المفتوحة في واحدة من أول مشاركتين له بالبطولة، منذ الأمريكي بانتشو جونزاليس عام 1948.

وهو كذلك أول لاعب يفوز ببطولة جراند سلام للرجال بعد لعب 5 أشواط في ثُمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي منذ ستيفان إدبيرج في أمريكا المفتوحة أيضًا نسخة 1992.

ويعد ألكاراز رابع إسباني يتصدر التصنيف العالمي للرجال بعد كارلوس مويا، وخوان كارلوس فيريرو (مدربه الحالي)، ورافاييل نادال.

ولا يتفوق على إسبانيا في عدد اللاعبين الذين تصدروا التصنيف عالميًا إلا الولايات المتحدة بواقع 6 لاعبين.

وكان أفضل إنجاز لـ ألكاراز في بطولات جراند سلام هو الوصول لربع نهائي رولان جاروس العام الجاري.

كما وصل ألكاراز لربع نهائي أمريكا المفتوحة بالموسم الماضي.

ويمتلك ألكاراز لقبين في بطولات الماسترز: ميامي 2022، ومدريد 2022.

في المقابل، خسر رود (23 عامًا) ثاني نهائي جراند سلام يلعبه في مسيرته، بعد رولان جاروس هذا العام أيضًا، وقتها سقط أمام الإسباني الآخر رافاييل نادال.

وقفز رود إلى التصنيف الثاني عالميًا مستفيدًا من مسيرته الرائعة في البطولة.

وتفوق ألكاراز خلال البطولة على الأرجنتيني سيباستيان بايز، والأرجنتيني فيديريكو كوريا، والأمريكي جينسون بروكسباي، والكرواتي مارتن تشيليتش، والإيطالي جانيك سينر، والأمريكي فرانسيس تيافو، وأخيرًا رود.















































وكانت البولندية إيجا شفيونتك قد توجت بمنافسات السيدات بعد فوزها على التونسية أُنس جابر.

وفي منافسات زوجي الرجال، فاز الأمريكي راجيف رام والبريطاني جو ساليسبري باللقب، بعد تفوقهما على الهولندي ويزلي كولهوف، والبريطاني نيل سكوبسكي.

وفي زوجي السيدات، فاز الثنائي التشيكي باربورا كريتشيكوفا، وكاتيرينا سينياكوفا، على الثنائي الأمريكي كاتي ماكنالي، وتايلور تاونسند.

وفي زوجي المختلط، فازت الأسترالية ستورم ساندرز ومواطنها جون بيرز، على البلجيكية كريستين فليبكنز، والفرنسي إدوار روجيه فازيلين.