موعد مباريات الإثنين 12 سبتمبر 2022.. الأهلي ضد الزمالك في سوبر اليد وتريزيجيه بالدوري التركي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر سبتمبر 2022 منافسات مختلفة.

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المحترفون

يحل طرابزون سبور ضيفا على فريق أضنة ديمرسبور في الثامنة مساء ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري التركي.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه مع فريق طرابزون.

كرة يد

يلعب الزمالك ضد الأهلي في التاسعة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في ختام منافسات كأس السوبر المصري.

ويحصد الفائز لقب كأس السوبر بعد فوز كل منهما على سبورتنج.

ويذاع اللقاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد.

الدوري الإيطالي

يحل روما ضيفا على فريق إمبولي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.