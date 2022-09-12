مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حجز ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق على جزء من أرصدة النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "ممدوح عباس حجز على جزء من أرصدة الزمالك، بما فيهم عوائد كأس سوبر لوسيل".

وأضاف موجها استغاثة إلى رئاسة الوزراء "أخاطب فخامة رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير العدل، لماذا تم الحجز على أرصدة الزمالك، النادي تابع للدولة هل ممدوح عباس فوق القانون؟".

مرتضى أكمل "هل يريد ممدوح عباس الإيقاع بنادي الزمالك؟ فقط يريد أن يكون مرتضى منصور فاشل وهذا لن يحدث، تم الاتفاق مع الصفقات الجديدة وسنتممها إن شاء الله".

رئيس الزمالك أتبع "أنا حزين وغاضب، أوجه رسالة لرئيس الوزراء المحترم، ما يحدث غير صحيح طالما ممدوح عباس محمي، إذا لم نتعاقد مع صفقات فسيكون ذلك إيقاف قيد للفترة الثالثة على التوالي".

واستمر"هل تريدون استلام النادي؟ تفضلوا احصلوا على المفتاح، ما يفرق معي فقط جماهير الزمالك، لو الجمعية العمومية كانت رشحت شخصا غيري أهلا وسهلا".

رئيس الزمالك اختتم حديثه في هذا الصدد "كل يوم تصلني 20 أو 30 قضية، ماذا لو لم أكن محاميا؟ يجب أن تتخذ الدولة موقفا".

كان الزمالك قد جنى مليون دولار نظير المشاركة في كأس سوبر لوسيل في قطر أمام الهلال السعودي.

وعن عودة محمد صبحي حارس الفريق من الإعارة إلى فاركو، قال مرتضى "أطمئن الجميع، عقد محمد صبحي سليم. الموسم ينتهي يوم 31 أغسطس وكان من المفترض أن يتمم فاركو الإجراءات بالتوقيع وتسليم الشيك قبلها ولكن لم يحدث".

وواصل "كنت أتمنى عدم وجود أزمة قيد في فاركو لمدهم بلاعبين شباب، لا توجد مشاكل لدينا سوى مع نادي واحد".

كان الزمالك قد أعلن استعادة محمد صبحي حارس الفريق قادما من فاركو، وذلك رغم إعلان فاركو تفعيل بند شراء صبحي بشكل نهائي في وقت سابق.

وعن تضرر الزمالك من الحجز على أرصدته، قال مرتضى "تعاقدنا مع لاعب رهيب لفريق كرة اليد، كان من المفترض أن نرسل لناديه الإسباني ما يعادل 360 ألف يورو، ولكن بسبب الحجز على الأرصدة لم يتم ولدينا مباراة هامة على لقب سوبر اليد".

الزمالك اتفق مع الظهير الأيسر الأرجنتيني جيمس باركر للعب مع الفريق لمدة موسم واحد حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، لكن الصفقة تتعطل حاليا حسب مرتضى منصور.

واختتم مرتضى تصريحاته موجها حديثه للاعبي الزمالك الراحلين قائلا: "أشكر كل لاعب رحل وسيكون لهم تكريم، أي لاعب رحل أو تم تمديد إعارته بناء على رغبة فيريرا، إعاراتنا للاعبين مقابل مد التعاقد سنتين ودون شرط جزائي وليس مثل مجلس آخر".

نادي البنك الأهلي أعلن الأحد، تمديد استعارة أسامة فيصل من الزمالك لموسمين، بجانب استعارة حمدي علاء لمدة موسم، مع ضم إسلام جابر لمدة ثلاثة مواسم.

من جهة أخرى، أعلن المصري ضد مروان حمدي من الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلين.

وكان الزمالك قد تعاقد مع إبراهيما نداي قادما من لوزيرن السويسري، وزكريا الوردي لاعب وسط الرجاء البيضاوي.

ويستعد الزمالك للسفر إلى الكاميرون لمواجهة إليكيت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.