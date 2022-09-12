الثالث.. المصري يضم مروان حمدي من الزمالك بشكل نهائي

أتم النادي المصري ثالث صفقاته الصيفية للموسم المقبل بضم مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك.

وأعلن المصري ضم مروان حمدي مهاجم الزمالك بعقد لمدة أربعة مواسم مقبلة بشكل رسمي، لكنهم لم يفصحوا عن قيمة الصفقة.

ويعد مروان حمدي ثالث صفقات المصري الصيفية للموسم المقبل بعد ضم عبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

مروان حمدي قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى سموحة، ليقدم أداء رائعا، توجه بتسجيل 15 هدفا في الدوري، ليحتل المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة.

وبدأ مروان حمدي حياته رفقة نادي النصر، قبل أن ينتقل إلى مصر للمقاصة عام 2019، ومنه إلى الزمالك عام 2021.

صاحب الـ25 عاما يملك 13 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.

وكان مروان حمدي ضمن قائمة منتخب مصر في بطولتي كأس العرب، وكأس أمم إفريقيا 2021.

وبشكل عام، يملك مروان حمدي 28 هدفا في الدوري المصري، سجلهم في 98 مباراة.

وانضم مروان حمدي إلى مهاجمي المصري الحاليين، وهم أوستين أموتو، وعمرو مرعي، ومحمد بلح، وحسين رجب.