السوبر كلاسيكو - رأسية بينيديتو تهدي الفوز لـ بوكا جونيوز على ريفر بليت
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 00:25
كتب : FilGoal
حقق بوكا جونيورز انتصارا هاما على ريفر بليت في السوبر كلاسيكو بهدف دون رد.
وأقيمت المباراة على ملعب لا بومبونيرا في الجولة 18 من الدوري الأرجنتيني.
هدف المباراة الوحيد سجله داريو بينيديتو في الدقيقة 65 من رأسية مستغلا عرضية خوان راميرس.
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DARÍO BENEDETTO OPENS THE SCORING AND LA BOMBONERA IS FULL OF JOY! 🔥 pic.twitter.com/D2KzTz3TIM— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 11, 2022
وتلقى ماركوس روخو لاعب بوكا جونيورز البطاقة الحمراء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بسبب تدخل عنيف.
الفوز رفع رصيد بوكا جونيورز للنقطة 32 في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن أتليتكو توكومان المتصدر.
BOCA JUNIORS WIN THE SUPERCLÁSICO 🔥
scenes in La Bombonera. 🤯 pic.twitter.com/Uolb0YZdoB— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 11, 2022
بينما توقف رصيد ريفر بليت عند 29 نقطة في المركز السابع.
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