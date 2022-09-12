السوبر كلاسيكو - رأسية بينيديتو تهدي الفوز لـ بوكا جونيوز على ريفر بليت

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بوكا جونيورز مع جماهيرهم بالفوز على ريفر بليت

حقق بوكا جونيورز انتصارا هاما على ريفر بليت في السوبر كلاسيكو بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة على ملعب لا بومبونيرا في الجولة 18 من الدوري الأرجنتيني.

هدف المباراة الوحيد سجله داريو بينيديتو في الدقيقة 65 من رأسية مستغلا عرضية خوان راميرس.

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وتلقى ماركوس روخو لاعب بوكا جونيورز البطاقة الحمراء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بسبب تدخل عنيف.

الفوز رفع رصيد بوكا جونيورز للنقطة 32 في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن أتليتكو توكومان المتصدر.

بينما توقف رصيد ريفر بليت عند 29 نقطة في المركز السابع.

بوكا جونيورز ريفر بليت الدوري الأرجنتيني
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