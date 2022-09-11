أحمد عز يحلل أداء مارسيل كولر مدرب الأهلي

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 23:53

كتب : أحمد عز

أحمد عز

أحمد عز الدين يشرح باستفاضة ما يمكن أن ينتظره جمهور الأهلي من مديره الفني الجديد السويسري مارسيل كولر الذي تولى مهمة القلعة الحمراء في تجربة أولى بالشرق الأوسط.

مارسيل كولر الأهلي
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