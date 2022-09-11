أحمد عز يحلل أداء مارسيل كولر مدرب الأهلي
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 23:53
كتب : أحمد عز
أحمد عز الدين يشرح باستفاضة ما يمكن أن ينتظره جمهور الأهلي من مديره الفني الجديد السويسري مارسيل كولر الذي تولى مهمة القلعة الحمراء في تجربة أولى بالشرق الأوسط.
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