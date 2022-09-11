رئيس البنك الأهلي: منسي وياسين لن يرحلا.. والزمالك ليس طرفا في صفقة سيسيه

نفى أشرف نصار رئيس البنك الأهلي إمكانية دخول لاعبين من ناديه في صفقة التعاقد مع ثلاثي الزمالك.

وأعلن البنك الأهلي تمديد إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين والتعاقد مع حمدي علاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد والتعاقد مع إسلام جابر في صفقة بيع نهائي لمدة ثلاثة مواسم.

وقال نصار في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "لم نتحدث حول انتقال لاعبين من البنك الأهلي للزمالك خلال محادثات التعاقد مع ثلاثي الزمالك، أخبرت لجنة الكرة بالفريق إننا نريد الحفاظ على قوام الفريق الرئيس لنحقق طموحنا في الموسم المقبل".

"أحمد ياسين وناصر منسي مستمرين مع البنك الأهلي".

قد نتعاقد مع لاعب أو لاعبين إضافيين خلال فترة الانتقالات الحالية وأحدهم قد يكون رزاق سيسيه وتأكدنا من الزمالك خلال المحادثات أنه ليس طرفا في التعاقد مع اللاعب".

بالتعاقد مع ثلاثي الزمالك يكون البنك الأهلي قد أتم التعاقد مع خمسة لاعبين، بعد ضم كل من محمد أبو جبل وأحمد توفيق.