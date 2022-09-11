البنك الأهلي يضم أدهم حامد من النصر

انتقل أدهم حامد لاعب النصر القاهري إلى صفوف البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن النصر عن انضمام حامد إلى البنك الأهلي وتمنى له التوفيق.

في المقابل، صرّح أشرف نصار رئيس البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "تعاقدنا رسميا مع أدهم حامد".

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وأضاف نصار: "اللاعب وقّع على عقد لمدة 3 سنوات ضمن الصفقات التي أبرمناها".

ويعد لاعب الوسط الشاب استمرارًا لسلسلة صفقات البنك الأهلي هذا الصيف.

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، كما ضد أحمد توفيق من صفوف بيراميدز.

كما مدد البنك الأهلي إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين قادمين بالإضافة إلى استعارة حمدي علاء لمدة موسم واحد.

تعاقد البنك الأهلي مع إسلام جابر في صفقة بيع نهائي لمدة ثلاثة مواسم.

أسامة فيصل كان قد قضى الموسم الماضي معار للبنك الأهلي وخلاله شارك في 28 مباراة وتمكن من صنع ثلاثة أهداف.

وقضى حمدي علاء الموسم الماضي معارا لنادي سموحة من الزمالك.

لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاما شارك مع سموحة في 24 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وقضى إسلام جابر ثلاثة مواسم مع الزمالك بعد انضمامه من صفوف مصر للمقاصة.

ومع الزمالك شارك جابر في 38 مباراة وصنع ثلاثة أهداف وفاز بلقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.