البنك الأهلي يتعاقد مع ثلاثي الزمالك

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع ثلاثة لاعبين من دفعة واحدة من الزمالك.

ومدد البنك الأهلي إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين قادمين بالإضافة إلى استعارة حمدي علاء لمدة موسم واحد.

كما تعاقد البنك الأهلي مع إسلام جابر في صفقة بيع نهائي لمدة ثلاثة مواسم.

أسامة فيصل كان قد قضى الموسم الماضي معار للبنك الأهلي وخلاله شارك في 28 مباراة وتمكن من صنع ثلاثة أهداف.

وقضى حمدي علاء الموسم الماضي معارا لنادي سموحة من الزمالك.

لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاما شارك مع سموحة في 24 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وقضى إسلام جابر ثلاثة مواسم مع الزمالك بعد انضمامه من صفوف مصر للمقاصة.

ومع الزمالك شارك جابر في 38 مباراة وصنع ثلاثة أهداف وفاز بلقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

بالتعاقد مع ثلاثي الزمالك يكون البنك الأهلي قد أتم التعاقد مع خمسة لاعبين، بعد ضم كل من محمد أبو جبل وأحمد توفيق.