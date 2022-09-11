مران الزمالك - تواجد صبحي للمرة الأولى.. تأهيل أوباما وجمعة وتعليمات خاصة للوردي

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 23:31

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي - مران الزمالك

انتظم محمد صبحي في تدريبات الزمالك عقب عودته للقلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته لنادي فاركو .

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني واللاعبون على الترحيب بمحمد صبحي، وتمنوا له التوفيق وتحقيق البطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ووجه فيريرا رسالة للحارس خلال اجتماعه مع اللاعبين مؤكدا له أن الزمالك بيته وعودته إضافة للفريق، متمنيا له التوفيق وتحقيق النجاحات مع خلال الفترة المقبلة.

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وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقدم فيريرا التحية للاعبين على المجهود الذي بذلوه والأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل بقطر.

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وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق صفحة الفترة الماضية بشكل كامل، والتركيز في الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وشدد على أن الفريق مقبل على بطولة مهمة الهدف منها هو الفوز بها، مضيفا أن بداية المشوار في المباراة المقبلة ولا بد من تحقيق الفوز.

وفي نهاية الجلسة، شرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية تمهيدا لتنفيذها خلال التدريبات، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام بطل تشاد.

وقام فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران اليوم الأحد لأداء فقرة تأهيلية خاصة، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال إفريقيا.

وضمت المجموعة الأولى مجموعة اللاعبين الأساسيين خلال مباراة الهلال السعودي وخاضوا بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بالإضافة إلى تدريبات استشفائية داخل الملعب باستخدام بعض الأدوات المخصصة لذلك، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وضمت المجموعة الثانية مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من المباراة الأخيرة، وخاضوا فقرة تدريبات تأهيلية قوية تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للفريق، بجانب فقرة باستخدام الكرة.

وحرص فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين.

وخاض الثنائي يوسف إبراهيم “أوباما” وعبدالله جمعة تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران

وتضمنت هذه الفقرة للثنائي، تدريبات الجري الخفيف بطول الملعب، لزيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

وحرص فيريرا على منح المغربي زكريا الوردي بعض التعليمات الفنية خلال المران، وشرح فيريرا خلال حديثه مع اللاعب بعض الملاحظات والأمور الفنية الخاصة بمركزه استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الحالي في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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