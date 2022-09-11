بيليجريني يفك شفرة فريقه السابق.. بيتيس يكبد فياريال أول هدف وهزيمة

فاز ريال بيتيس على ضيفه فياريال بهدف دون رد في ملعب بينيتو فيامارين بقمة الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وسجّل رودري هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني بلقاء عصيب.

ليرفع بيتيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

فيما تراجع فياريال إلى المركز الرابع بعد تجمّد رصيده عند 10 نقاط.

وتلقى فياريال أول هزيمة هذا الموسم بعد 3 انتصارات سابقة وتعادل، كما اهتزت شباكه لأول مرة، لتكون كل فرق المسابقة قد استقبلت شباكها أهدافًا بالفعل.

ويظل ريال مدريد وبرشلونة هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يعرفا طعم الهزيمة حتى اللحظة.

وخسر أوناي إيمري في ملعب بينيتو فيامارين لأول مرة منذ 2011 بعد 7 لقاءات متتالية لم يسقط خلالها.

في المقابل، تغلّب مانويل بيليجريني المدير الفني لـ ريال بيتيس على فياريال الفريق الذي صنع أمجاده معه قبل عقد ونصف.

وتلقى بورخا إجليسياس مهاجم بيتيس قبل المباراة جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أغسطس.

وقام بتسليم الجائزة لـ بورخا، رافاييل جورديّو أسطورة ريال بيتيس خلال السبعينيات والثمانينات.

وسجل الشاب رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 بعد تمريرة من لويز هنريكي.

وحاول إيمري الدفع بعناصره الهجومية للتسجيل، فأقحم أليكس باينا، وصامويل تشوكويزي، وخوسيه لويس موراليس، لكنه لم يستطع إسقاط روي سيلفا حارس مرمى بيتيس.

ليكتب الأندلسيون السقوط الأول للغواصات الصفراء هذا الموسم.