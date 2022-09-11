4 بطاقات حمراء وهدف قاتل ملغي في سيناريو مثير لتعادل يوفنتوس مع ساليرنيتانا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

أليكس ميريتي - يوفنتوس

في مباراة مثيرة شهدت العديد من القرارات الجدلية تعادل يوفنتوس مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق على ملعب أليانز في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف يوفنتوس في المباراة بريمير وليوناردو بونوتشي، بينما سجل كل من أنطونيو كاندريفا وكريستوف بيونتيك هدفي ساليرنيتانا.

المباراة شهدت أربع بطاقات حمراء من الفريقين في الدقائق الأخيرة.

أخبار متعلقة
منافس بيراميدز – هلال الساحل السوداني يتفوق على جيتا جولد التنزاني في الكونفدرالية كرة يد - الأهلي يفوز على سبورتنج.. ويضرب موعدا مع الزمالك على لقب السوبر وكيل عدي دباغ لـ في الجول: لم نتواصل مع الزمالك أبدا.. إنه نبأ زائف 100% حوار – مارسيل كولر عن زيارة مصر عام 1988.. اكتشاف بودولسكي ومراقبة مارادونا

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة العاشرة في المركز السابع وبفارق أربع نقاط عن الصدارة، كما ارتفع رصيد ساليرنيتانا للنقطة السابعة في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ يوفنتوس المباراة بماتيا دي تشيليو كظهير أيسر وماتيا بيرين في حراسة المرمى.

يوفنتوس كان صاحب السبق الهجومي الأول عن طريق أليكس ميريتي الذي توغل وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس في الدقيقة السابعة.

وبعد 10 دقائق سجل ساليرنيتانا هدفه الأول عكس سير اللقاء عن طريق أنطونيو كاندريفا الذي استغل عرضية مازوكي.

وفي الدقيقة الـ 36 ألغى الحكم هدف التعادل الذي سجله دوسان فلاهوفيتش لتواجده في وضعية تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة احتسب الحكم ركلة جزاء لساليرنيتانا بسبب لمسة يد من بريمير.

وسجل كريستوف بيونتيك ركلة الجزاء بنجاح ليضيف الهدف الثاني لساليرنيتانا.

وفي الشوط الثاني قلص بريمير الفارق بعد خمس دقائق فقط برأسية بعد عرضية من فيليب كوستيتش.

وكاد فلاهوفيتش أن يتعادل في الدقيقة الـ 65 بتسديدة رائعة ولكن الحارس تألق في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ 91 تحصل أليكس ساندرو على ركلة جزاء ليوفنتوس بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وتعادل بونوتشي ليوفنتوس بعد أن نفذ ركلة الجزاء وتصدى لها الحارس ليكملها في المرمى.

واستمرارا للسيناريو المثير وفي الدقيقة الـ 94 أضاف أركاديوش ميليك الهدف الثالث ليوفنتوس برأسية من ركنية نفذها كوادرادو.

وخلع ميليك قميصه أثناء الاحتفال بهدفه ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويحصل على البطاقة الحمراء.

ونشب شجارا بين اللاعبين عقب الاحتفال بالهدف ليقرر الحكم طرد كل من كوادرادو وفيديريكو فازيو لاعب ساليرنيتانا.

وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف لأنه رأى أن بونوتشي كان متداخلا وهو في وضعية تسلل.

ثم قرر الحكم طرد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس للاعتراض على القرار.

وانتهت المباراة بالتعادل لتكون قد شهدت أربعة أهداف وأربع بطاقات حمراء وهدفين ملغيين.

يوفنتوس ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بيليجريني يفك شفرة فريقه السابق.. بيتيس يكبد فياريال أول هدف وهزيمة خيتافي يفوز لأول مرة هذا الموسم على ريال سوسيداد التائه في "الأحلام" بعد مباراة مثيرة تحكيميًا.. يونيون برلين إلى صدارة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2)-(2) ساليرنيتانا.. نهاية مثيرة بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يخسر أمام لوريان في مباراة الخمسة أهداف آس: في لفتة سيئة.. أسينسيو يفقد صبره أمام أنشيلوتي بسبب عدم مشاركته انتهت الدوري الفرنسي - لوريان (3)-(2) نانت.. نهاية المباراة تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام لوريان
أخر الأخبار
السوبر كلاسيكو - رأسية بينيديتو تهدي الفوز لـ بوكا جونيوز على ريفر بليت ساعة | أمريكا
أحمد عز يحلل أداء مارسيل كولر مدرب الأهلي ساعة | تحليل في الجول
رئيس البنك الأهلي: منسي وياسين لن يرحلا.. والزمالك ليس طرفا في صفقة سيسيه ساعة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يضم أدهم حامد من النصر ساعة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يتعاقد مع ثلاثي الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - تواجد صبحي للمرة الأولى.. تأهيل أوباما وجمعة وتعليمات خاصة للوردي 2 ساعة | الكرة المصرية
عدي دباغ ينفي اتفاقه مع الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
بيليجريني يفك شفرة فريقه السابق.. بيتيس يكبد فياريال أول هدف وهزيمة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 3 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 4 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية