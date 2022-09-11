4 بطاقات حمراء وهدف قاتل ملغي في سيناريو مثير لتعادل يوفنتوس مع ساليرنيتانا

في مباراة مثيرة شهدت العديد من القرارات الجدلية تعادل يوفنتوس مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق على ملعب أليانز في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف يوفنتوس في المباراة بريمير وليوناردو بونوتشي، بينما سجل كل من أنطونيو كاندريفا وكريستوف بيونتيك هدفي ساليرنيتانا.

المباراة شهدت أربع بطاقات حمراء من الفريقين في الدقائق الأخيرة.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة العاشرة في المركز السابع وبفارق أربع نقاط عن الصدارة، كما ارتفع رصيد ساليرنيتانا للنقطة السابعة في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ يوفنتوس المباراة بماتيا دي تشيليو كظهير أيسر وماتيا بيرين في حراسة المرمى.

يوفنتوس كان صاحب السبق الهجومي الأول عن طريق أليكس ميريتي الذي توغل وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس في الدقيقة السابعة.

وبعد 10 دقائق سجل ساليرنيتانا هدفه الأول عكس سير اللقاء عن طريق أنطونيو كاندريفا الذي استغل عرضية مازوكي.

وفي الدقيقة الـ 36 ألغى الحكم هدف التعادل الذي سجله دوسان فلاهوفيتش لتواجده في وضعية تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة احتسب الحكم ركلة جزاء لساليرنيتانا بسبب لمسة يد من بريمير.

وسجل كريستوف بيونتيك ركلة الجزاء بنجاح ليضيف الهدف الثاني لساليرنيتانا.

وفي الشوط الثاني قلص بريمير الفارق بعد خمس دقائق فقط برأسية بعد عرضية من فيليب كوستيتش.

وكاد فلاهوفيتش أن يتعادل في الدقيقة الـ 65 بتسديدة رائعة ولكن الحارس تألق في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ 91 تحصل أليكس ساندرو على ركلة جزاء ليوفنتوس بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وتعادل بونوتشي ليوفنتوس بعد أن نفذ ركلة الجزاء وتصدى لها الحارس ليكملها في المرمى.

واستمرارا للسيناريو المثير وفي الدقيقة الـ 94 أضاف أركاديوش ميليك الهدف الثالث ليوفنتوس برأسية من ركنية نفذها كوادرادو.

وخلع ميليك قميصه أثناء الاحتفال بهدفه ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويحصل على البطاقة الحمراء.

ونشب شجارا بين اللاعبين عقب الاحتفال بالهدف ليقرر الحكم طرد كل من كوادرادو وفيديريكو فازيو لاعب ساليرنيتانا.

وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف لأنه رأى أن بونوتشي كان متداخلا وهو في وضعية تسلل.

ثم قرر الحكم طرد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس للاعتراض على القرار.

وانتهت المباراة بالتعادل لتكون قد شهدت أربعة أهداف وأربع بطاقات حمراء وهدفين ملغيين.

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