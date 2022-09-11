كرة يد - الأهلي يفوز على سبورتنج.. ويضرب موعدا مع الزمالك على لقب السوبر
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 22:55
كتب : FilGoal
فاز فريق الاهلي لكرة اليد على سبورتنج السكندري بنتيجة 21-20 في السوبر المصري لكرة اليد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج 11-9.
قبل أن يقلب الأهلي تأخره ليفوز بنتيجة 21-20.
وخسر سبورتنج أمس السبت أمام الزمالك بنتيجة 37-35.
ويلعب الزمالك والأهلي غدا من أجل حسم لقب البطولة في التاسعة مساء.
وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.
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