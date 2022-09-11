الدرجة الثانية - السكة الحديد يتعاقد مع لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 21:36
كتب : رضا السنباطي
تعاقد نادي السكة الحديد مع محمود بشار لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق.
وانتقل بشار إلى السكة الحديد في صفقة انتقال حر بفترة الانتقالات الصيفية.
ووقّع السكة الحديد مع اللاعب بناءً على طلب المدير الفني محمد صلاح.
ووقّع بشار على عقد يربطه بـ السكة الحديد لمدة 3 مواسم.
وينافس السكة الحديد في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية بالموسم الجديد.
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