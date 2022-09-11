اسكواش - نوران جوهر تتوج ببطولة ساوث ويسترن

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة ساوث ويسترن للإسكواش والمقامة في هيوستن.

وحققت نوران الفوز في المباراة النهائية على نور الطيب بنتيجة 3-0.

وستستمر نوران جوهر في تصدر التصنيف العالمي للاسكواش للأسبوع الـ 40 في تاريخها.

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وكانت نور الطيب قد حقق لقب بطول زد المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت في القاهرة.

اللقب كان هو الأول لنور بعد توقف قرابة العامين عن لعب الاسكواش بسبب الحمل.

الطيب كانت قد حققت اللقب الأخير لها في اللعبة في فبراير من عام 2020.

وتوقت نور عن ممارسة الاسكواش في ديسمبر 2020 بسبب الحمل، وفي يوليو 2021 وضعت مولودتها فريدة.

وفي ديسمبر 2021 عادت نور لتشارك لأول مرة بعد الولادة.

وبعد 8 أشهر من عودتها حققت نور الطيب أول لقب لها منذ العودة بتحقيق لقب بطولة زد المفتوحة.

وبتتويجها عادت الطيب لقائمة أفضل 10 لاعبات في العالم خلال التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للاسكواش قبل أن تستقر في المركز السابع حاليا.

اسكواش بطولة ساوث ويسترن للاسكواش نوران جوهر نور الطيب
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