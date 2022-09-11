خيتافي يفوز لأول مرة هذا الموسم على ريال سوسيداد التائه في "الأحلام"

فاز خيتافي على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد بملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

سجّل هدفي خيتافي: إينيس أونال، وكارليس ألينيا. فيما سجّل برايس مينديز هدف ريال سوسيداد الوحيد.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 4 نقاط في المركز 18، بينما تجمّد رصيد ريال سوسيداد عند 7 نقاط في المركز 11.

وبذلك يحقق خيتافي فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد 3 هزائم وتعادل.

بينما سقط ريال سوسيداد بعد أيام قليلة من فوزه التاريخي على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

فرصة التقدم سنحت لـ خيتافي بعد 14 دقيقة فقط عندما تحصل على ركلة جزاء نفذها بورخا مايورال، لكنه أهدرها أمام تصدي إيفان ريميرو.

وتعد تلك الركلة رقم 4 التي يوقفها ريميرو في مسيرته بالدوري الإسباني.

لكن شريك مايورال في خط الهجوم، التركي إينيس أونال، افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة حرة مباشرة رائعة.

ويعد ذلك الهدف هو الأول لـ خيتافي على ملعبه منذ 16 أبريل الماضي، وكان أونال هو مُسجله أيضًا.

كما أنه أول هدف يسجله خيتافي من ركلة حرة مباشرة منذ حوالي 3 سنوات عندما سجل بواسطة دافيد تيمور.

وهو أول هدف من مخالفة يسجله التركي أونال في مسيرته بالدوري الإسباني.

في الشوط الثاني تحوّل أونال للصناعة، فهيأ كرة الهدف الثاني لـ ألينيا القادم من الخلف بالدقيقة 48.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 50 عندما سجل برايس برأسية بعد عرضية محمد علي تشو.

أونال حاول الرد في الدقيقة 72 بتسديدة أرضية ارتدت من قائم الضيوف.

الإثارة ارتفعت عندما ارتدت رأسية ميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسيداد من عارضة خيتافي في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى، اكتسح أتليتك بلباو مضيفه إلتشي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب مارتينيز فاليرو.

أتليتك بلباو تقدّم بـ 4 أهداف متتالية في الشوط الأول كانت كافية لانتصاره.

الأرجنتيني نيكولاس فيرنانديز احتاج إلى 8 دقائق بقميص فريقه الجديد إلتشي ليسجل بالخطأ في مرماه.

قبل أن يضيف أويان سانسيت الهدف الثاني لـ أتليتك بلباو من ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد العودة لتقنية الفيديو.

الإعصار تواصل عندما أضاف نيكولاس ويليامز هدف الضيوف الثالث في الدقيقة 22، وهدفه الأول في الدوري الإسباني.

الأسود أكملوا عملية الافتراس في الدقيقة 44 بهدف أليكس بيرينجير، ليسجل أتليتك بلباو رباعية في ملعب إلتشي لأول مرة في تاريخه.

في الشوط الثاني اكتفى إلتشي بتسجيل هدف وحيد بواسطة الأرجنتيني إزيكييل بونسي بالدقيقة 59.

ليرفع أتليتك بلباو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد إلتشي عند نقطة وحيدة في المركز 19 -قبل الأخير-.

وتعد تلك أسوأ بداية لـ إلتشي في الدوري الممتاز منذ 1965 عندما حصد نقطة واحدة أيضًا في 5 جولات.