بعد مباراة مثيرة تحكيميًا.. يونيون برلين إلى صدارة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

قفز يونيون برلين إلى صدارة الدوري الألماني، بفوزه على مضيفه كولن بهدف دون رد في ملعب رين إنرجيز شتاديون، بالجولة السادسة للمسابقة.

هدف المباراة الوحيد سُجل بعد مرور 4 دقائق فقط بواسطة تيمو هوبيرز بالخطأ في مرمى فريقه كولن.

فرصة مضاعفة النتيجة سنحت للفريق العاصمي بالدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، لكن الأمريكي ثيوسون سيباتشو سدد برعونة ليتصدى الحارس مارفين شفابه.

إثارة الدقائق الأولى تواصلت عندما سجل شيرالدو بيكر هدف يونيون برلين الثاني في الدقيقة 14، لكن مع مراجعة تقنية الفيديو تبين وجود حالة تسلل وتم إلغاء الهدف.

في الشوط الثاني واصل يونيون برلين الهجوم وأصاب العارضة في الدقيقة 58 بتسديدة جميلة من كريستوفر تريمل.

واضطر كولن للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81 بعد طرد لوكا كيليان بالبطاقة الصفراء الثانية.

الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 14 نقطة ليقفز إلى صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد كولن عند 9 نقاط في المركز السابع.

وبذلك يكون يونيون برلين قد تصدر الدوري الألماني الممتاز لأول مرة في تاريخه على الإطلاق.

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وفي مباراة أخرى، تعادل فرايبورج أمام بوروسيا مونشنجلادباخ دون أهداف في ملعب يوروبا بارك.

ووصل فرايبورج إلى النقطة 13 بالمركز الثاني، بينما وصل مونشنجلادباخ إلى النقطة التاسعة في المركز الثامن.