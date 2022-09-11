انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2)-(2) ساليرنيتانا.. نهاية مثيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ضد سالرنيتانا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

الحكم يقرر إلغاء الهدف بسبب تداخل بونوتشي المتسلل

طرد كوادرادو وأليجري وإلغاء الهدف

طرد فازيو مداقع ساليرينتانا ومراجعة الهدف

طرد ميليك وشجار قوي بين اللاعبين

ق94. جوووووووول الثالث ليوفنتوس برأسية من ميليك ريمونتادا قاتلة

ق91. جوووول قاتل ليوفنتوس عن طريق بونوتشي الذي سدد ركلة الجزاء وتصدى لها الحارس ليتابعها في المرمى.

ق91. ركلة جزااء ليوفنتوس تحصل عليها أليكس ساندرو.

ق65. تسديدة من فلاهوفيتش ولكن الحارس يتصدى.

ق50. جوووول أول ليوفنتوس عن طريق بريمير برأسية بعد عرضية من كوستيتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49. جووووول ثاني لساليرنيتانا عن طريق كريستوف بيونتيك من ركلة جزاء.

ق48. ركلة جزااء لساليرنيتانا بعد لمسة يد على بريمير.

ق39. هدف ملغي ليوفنتوس عن طريق فلاهوفيتش الذي كان في موقف تسلل.

ق17. جووول أول لساليرنيتانا عن طريق كاندريفا بمستغلا رعضية من مازوكي ليضع الكرة في الشباك.

ق7. توغل رائع من ميريتي وتسديدة أرضية ولكن يتصدى لها الحارس سيبي.

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 8:45