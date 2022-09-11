كرة طائرة - منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا تحت 19 عاما لحساب نيجيريا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 19 عاما

خسر منتخب مصر لكرة الطائرة رجال لقب بطولة إفريقيا تحت 19 عاما.

وتعرض منتخب مصر للهزيمة أمام نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 25-20 قبل أن يخسر منتخب مصر الشوط الثاني بنتيجة 25-18.

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وحسم منتخب نيجيريا المباراة بحسم الشوط الثالث بنتيجة 31-29.

وحصل منتخب الكاميرون على الميدالية البروزذية في البطولة.

وكان منتخب مصر قد حقق لقب بطولة إفريقيا للرجال تحت 21 عاما، كما حقق لقبي السيدات تحت 19 و21 عاما.

منتخب مصر كرة طائرة بطولة إفريقيا تحت 19 عاما
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