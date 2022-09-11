كرة طائرة - منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا تحت 19 عاما لحساب نيجيريا
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر لكرة الطائرة رجال لقب بطولة إفريقيا تحت 19 عاما.
وتعرض منتخب مصر للهزيمة أمام نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 25-20 قبل أن يخسر منتخب مصر الشوط الثاني بنتيجة 25-18.
وحسم منتخب نيجيريا المباراة بحسم الشوط الثالث بنتيجة 31-29.
وحصل منتخب الكاميرون على الميدالية البروزذية في البطولة.
وكان منتخب مصر قد حقق لقب بطولة إفريقيا للرجال تحت 21 عاما، كما حقق لقبي السيدات تحت 19 و21 عاما.
نرشح لكم
اسكواش - نوران جوهر تتوج ببطولة ساوث ويسترن سلة - فاكوادي لـ في الجول: تعاقدت مع الأهلي للبطولة العربية.. متحمس وتحدثت مع هودج من أجل حلم بطولة العالم وباريس 2024.. منتخب المكفوفين لكرة القدم يشارك بكأس إفريقيا كرة سلة - النهائي العالمي لـ "ريد بل هاف كورت" 3×3 أمام الأهرامات تنس - أنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لحساب إيجا شفيونتيك كرة طائرة - شروق فؤاد تكشف موقفها من الأهلي وسر تغيبها عن التدريبات كرة يد - الزمالك يفوز على سبورتنج في كأس السوبر قبل مواجهة الأهلي كرة سلة - أرقام لوكا دونشيتش القياسية مستمرة في اليورو.. ويقود سلوفينيا لربع النهائي