أيمن عبد العزيز ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين أيمن عبد العزيز ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول.

وتم تعيين عبد العزيز كمدرب مساعد في جهاز البرتغالي روي فيتوريا.

وبذلك ينضم عبد العزيز لـ أرنالدو تيكسيرا المدرب العام، وسيرجيو بوتيليو المدرب المساعد، ولويس ستيفس مدرب حراس المرمى، ووالتر دياز محلل الأداء ومخطط الأحمال.

عبد العزيز (43 عامًا) عمل في السابق كمساعد بالزمالك لـ خالد جلال، كريستيان جروس، وميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، وطارق يحيى.

كما تواجد في الجهاز الفني لـ إيمانويل أمونيكي في مصر للمقاصة.

وعمل عبد العزيز مع سامي الشيشيني في الجهاز الفني لـ أسوان ونادي زد الذي كان تجربته الأخيرة.

لاعب الوسط السابق صاحب الـ 43 عامًا برز في صفوف الزمالك وخاض تجربة احترافية في الملاعب التركية مع أندية مالاتيا سبور، وطرابزون سبور، وريزي سبور، وديار بكري سبور، وكونيا سبور.

كما لعب عبد العزيز لـ هجر السعودي، وأنهى مسيرته في مصر للمقاصة.

ويمتلك عبد العزيز 26 مباراة دولية مع منتخب مصر أولها عام 1999، وآخرها عام 2003.

وتواجد عبد العزيز في قائمة الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية 2000 وشارك في أول مباراتين أمام زامبيا والسنغال.