رئيس سموحة لـ في الجول: تلقينا عرضا من سيراميكا لضم الهاني سليمان ولكن تجاهلناه

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 19:50

كتب : هاني العوضي

وليد عرفات رئيس سموحة

كشف وليد عرفات رئيس نادي سموحة تلقي ناديه عرضا من سيراميكا كليوباترا من أجل التعاقد مع الهاني سليمان حارس المرمى.

وقال عرفات في تصريحات لـ FilGoal.com: "تلقينا عرضا من سيراميكا كليوباترا لضم الهاني سليمان لكنه لم يحدد السعر لذلك تجاهلنا العرض".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم أن ياتي أي لاعب يريد الرحيل بعرض رسمي وبأرقام محددة وأي شيء خلاف ذلك كأنه لم يكن وطالبت اللاعبين بالتركيز في التدريبات".

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وكان سموحة قد أعلن رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق وتعيين طارق العشري لتولي مسؤولية الفريق خلال الموسم المقبل.

وبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة العشري.

الهاني سليمان وليد عرفات سموحة سيراميكا كليوباترا
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