بسبب إيقاف القيد وعدم التجهيز السليم.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب المقاصة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 19:42

كتب : رضا السنباطي

عيد مرازيق

قرر عيد مرازيق تقديم استقالته من تدريب مصر للمقاصة في دوري الدرجة الثانية المصري.

وقال مرازيق في تصريحات لـFilGoal.com: "قدمت استقالتي من تدريب مصر للمقاصة نظرا لقرار وقف القيد للنادي لعدم دفع مستحقات اللاعبين الأجانب".

وأضاف "الإدارة ترغب في المشاركة بالعناصر القديمة مع اللاعبين الشباب وعدم التجهيز للصعود في الموسم الحالي".

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مرازيق استمر "لذلك تقدمت بالاستقالة لرغبتي في العمل من أجل الصعود بعد صعودي مع البنك الأهلي للدوري الممتاز، والصعود مع أندية البلاستيك، وكوكاكولا، والبنك الأهلي من القسم الثالث للدرجة الثانية".

كان مصر للمقاصة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم لأول مرة في تاريخه الذي امتد منذ موسم 2010/2011.

وتولى مرازيق تدريب مصر للمقاصة منذ 24 مايو الماضي، وقادهم في 14 مباراة. تعادل في مباراتين منهم، وخسر 12 آخرين.

الدرجة الثانية مصر للمقاصة عيد مرازيق
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