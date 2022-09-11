أجيري: اللعب في هذا التوقيت جريمة.. واسألوا اللاعبين عما حدث مع فينيسيوس

يرى خافيير أجيري مدرب ريال مايوركا أن اللعب في توقيت الظهر يعد جريمة ضد اللاعبين.

وحقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أجيري عقب المباراة: "من الطبيعي أن يهزمنا ريال مدريد لأنهم متفوقين، التعادل بهدف لكل فريق خلال الاستراحة كان أشبه بالسراب في النهاية الجودة الفردية تفوقت لقد سجلوا هدفين رائعين وكنا سلبيين والنتيجة عادلة".

واستمر "اعتقد أنهم كانوا متفوقين وعاجلا أم آجلا كانوا سيسجلون في مرمانا، هدفنا كان أن نتماسك لأطول وقت ممكن كان لدينا بعض الفرص ولكن في جميع السيناريوهات كانوا هم الأفضل، أنشيلوتي مدرب استثنائي وكان من المنطقي أن نخسر".

وتابع "مشكلة فينييسوس؟ في الملعب يوجد بعض الكلام ولكن هنا لا شيء إنها كرة قدم ما يحدث في الملعب نتركه هناك، ريال مدريد حقق الفوز ونبارك لهم هذا هو الأمر وعليكم أن تسألوا اللاعبين عن الأمر لأنني تحدثت بالفعل".

وظهر فينيسيوس في أكثر من مناسبة في مشادات مع لاعبي مايوركا لأنهم شعروا بالاستفذاذ من كثرة مراوغاته.

وأضاف "أنشيلوتي مثير للإهتمام هو مدرب رائع وإنساس رائع لقد شاهدنا كأس العالم في روسيا سويا على شبكة مكسيكية وكان رجلا عظيما".

وأتم "لا يمكنك اللعب في مثل ذلك التوقيت إنها جريمة، الركض خلف الكرة طوال الوقت لأنهم يملكونها يتعب اللاعبين كثيرا وكانوا يسربون الكثير من الماء بسبب صعوبة اللعب في هذا التوقيت، لقد قمنا بتغيير خط الوسط بالكامل بسبب ذلك وقد جئنا من مباراة أخرى في نفس التوقيت".

ويحتل مايوركا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمس نقاط.