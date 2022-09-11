الزمالك يكشف عن مؤتمر صحفي هام لـ مرتضى منصور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 19:34

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

كشف نادي الزمالك عن مؤتمر صحفي لـ مرتضى منصور رئيس النادي.

وحسب موقع الزمالك الرسمي، فإن مرتضى منصور رئيس النادي سيعقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل في الساعة 11 صباحا، وذلك للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
عبد الله بكري: إيقاف القيد لن يؤثر على فاركو.. وعودة صبحي للزمالك ستكون دفعة لتألق شيكا في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يفوز على الاتحاد الليبي بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدا بعد العودة من قطر

كان الزمالك قد أعلن عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار إلى فاركو بعد انتهاء إعارته، بجانب الإعلان في وقت سابق عن ضم إبراهيما نداي من لوزيرن، وزكريا الوردي من الرجاء.

وقد يعلن مرتضى منصور عن المزيد من صفقات الفريق للموسم المقبل خلال المؤتمر الصحفي المقبل.

الدوري المصري الزمالك مرتضى منصور
نرشح لكم
حوار كولر - عن التحدي الأكبر مع الأهلي وفلسفته التدريبية.. والدعم المطلوب من الجميع أيمن عبد العزيز ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر رئيس سموحة لـ في الجول: تلقينا عرضا من سيراميكا لضم الهاني سليمان ولكن تجاهلناه خبر في الجول – مستندا لتوقيع اللاعب.. فاركو يدرس تقديم شكوى ضد محمد صبحي أسوان يوافق على رحيل ثلاثي جهازه المعاون لتدريب الجونة عبد الله بكري: إيقاف القيد لن يؤثر على فاركو.. وعودة صبحي للزمالك ستكون دفعة لتألق شيكا في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل في الجول يكشف سبب غياب خماسي الأهلي عن مران الفريق الجماعي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ساليرنيتانا.. بداية المباراة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا تحت 19 عاما لحساب نيجيريا 17 دقيقة | رياضات أخرى
حوار كولر - عن التحدي الأكبر مع الأهلي وفلسفته التدريبية.. والدعم المطلوب من الجميع 30 دقيقة | الكرة المصرية
أيمن عبد العزيز ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر 31 دقيقة | منتخب مصر
رئيس سموحة لـ في الجول: تلقينا عرضا من سيراميكا لضم الهاني سليمان ولكن تجاهلناه 57 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب إيقاف القيد وعدم التجهيز السليم.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب المقاصة ساعة | الدرجة الثانية
أجيري: اللعب في هذا التوقيت جريمة.. واسألوا اللاعبين عما حدث مع فينيسيوس ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف عن مؤتمر صحفي هام لـ مرتضى منصور ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 3 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 4 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية