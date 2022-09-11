الزمالك يكشف عن مؤتمر صحفي هام لـ مرتضى منصور

كشف نادي الزمالك عن مؤتمر صحفي لـ مرتضى منصور رئيس النادي.

وحسب موقع الزمالك الرسمي، فإن مرتضى منصور رئيس النادي سيعقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل في الساعة 11 صباحا، وذلك للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد أعلن عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار إلى فاركو بعد انتهاء إعارته، بجانب الإعلان في وقت سابق عن ضم إبراهيما نداي من لوزيرن، وزكريا الوردي من الرجاء.

وقد يعلن مرتضى منصور عن المزيد من صفقات الفريق للموسم المقبل خلال المؤتمر الصحفي المقبل.