أسوان يوافق على رحيل ثلاثي جهازه المعاون لتدريب الجونة
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 19:00
كتب : محمود عزت
نرشح لكم
حوار كولر - عن التحدي الأكبر مع الأهلي وفلسفته التدريبية.. والدعم المطلوب من الجميع أيمن عبد العزيز ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر رئيس سموحة لـ في الجول: تلقينا عرضا من سيراميكا لضم الهاني سليمان ولكن تجاهلناه الزمالك يكشف عن مؤتمر صحفي هام لـ مرتضى منصور خبر في الجول – مستندا لتوقيع اللاعب.. فاركو يدرس تقديم شكوى ضد محمد صبحي عبد الله بكري: إيقاف القيد لن يؤثر على فاركو.. وعودة صبحي للزمالك ستكون دفعة لتألق شيكا في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل في الجول يكشف سبب غياب خماسي الأهلي عن مران الفريق الجماعي