عبد الله بكري: إيقاف القيد لن يؤثر على فاركو.. وعودة صبحي للزمالك ستكون دفعة لتألق شيكا

شدد عبد الله بكري مدافع فاركو أن إيقاف فريقه عن القيد لن يؤثر على مستواه خلال الموسم المقبل.

وقال بكري في تصريحات عبر إذاعة راديو هيتس: "بداية فاركو في الموسم الماضي لم تكن جيدة لكن استطعنا العودة سريعاـ نونو ألميدا استطاع تطوير المنظومة الدفاعية للفريق".

وتابع "وقف القيد لن يؤثر على مستوى الفريق في الموسم المقبل لأننا نمتلك قواما متكاملا بالفعل وطموحنا سيكون المنافسة على دخول المربع الذهبي".

وأضاف "عودة محمد صبحي إلى الزمالك ستعطي محمد سعيد "شيكا" الحارس البديل دفعة للتألق".

وأعلن الزمالك عودة محمد صبحي الحارس المعار إلى فاركو مع بداية الموسم المقبل.

وأتم "حرمان فاركو من القيد يمنعني من مناقشة عروض الرحيل لأندية القمة في التوقيت الحالي".

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد رفضت استئناف اللاعب السوداني سيف تيري، ونادي فاركو، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني.

كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ.

وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.