عبد الله بكري: إيقاف القيد لن يؤثر على فاركو.. وعودة صبحي للزمالك ستكون دفعة لتألق شيكا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

عبد الله بكري يحتفل بهدف فاركو في مصر للمقاصة

شدد عبد الله بكري مدافع فاركو أن إيقاف فريقه عن القيد لن يؤثر على مستواه خلال الموسم المقبل.

وقال بكري في تصريحات عبر إذاعة راديو هيتس: "بداية فاركو في الموسم الماضي لم تكن جيدة لكن استطعنا العودة سريعاـ نونو ألميدا استطاع تطوير المنظومة الدفاعية للفريق".

وتابع "وقف القيد لن يؤثر على مستوى الفريق في الموسم المقبل لأننا نمتلك قواما متكاملا بالفعل وطموحنا سيكون المنافسة على دخول المربع الذهبي".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل أنشيلوتي يتحدث عن غضب أسينسيو.. وسلوكيات فينيسيوس مع الخصم في الجول يكشف سبب غياب خماسي الأهلي عن مران الفريق الجماعي خبر في الجول - مترجم جديد مع كولر في الأهلي

وأضاف "عودة محمد صبحي إلى الزمالك ستعطي محمد سعيد "شيكا" الحارس البديل دفعة للتألق".

وأعلن الزمالك عودة محمد صبحي الحارس المعار إلى فاركو مع بداية الموسم المقبل.

وأتم "حرمان فاركو من القيد يمنعني من مناقشة عروض الرحيل لأندية القمة في التوقيت الحالي".

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد رفضت استئناف اللاعب السوداني سيف تيري، ونادي فاركو، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني.

كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ.

وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.

عبد الله بكري فاركو محمد صبحي الزمالك
نرشح لكم
حوار كولر - عن التحدي الأكبر مع الأهلي وفلسفته التدريبية.. والدعم المطلوب من الجميع أيمن عبد العزيز ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر رئيس سموحة لـ في الجول: تلقينا عرضا من سيراميكا لضم الهاني سليمان ولكن تجاهلناه الزمالك يكشف عن مؤتمر صحفي هام لـ مرتضى منصور خبر في الجول – مستندا لتوقيع اللاعب.. فاركو يدرس تقديم شكوى ضد محمد صبحي أسوان يوافق على رحيل ثلاثي جهازه المعاون لتدريب الجونة في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل في الجول يكشف سبب غياب خماسي الأهلي عن مران الفريق الجماعي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ساليرنيتانا.. بداية المباراة 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا تحت 19 عاما لحساب نيجيريا 18 دقيقة | رياضات أخرى
حوار كولر - عن التحدي الأكبر مع الأهلي وفلسفته التدريبية.. والدعم المطلوب من الجميع 30 دقيقة | الكرة المصرية
أيمن عبد العزيز ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر 32 دقيقة | منتخب مصر
رئيس سموحة لـ في الجول: تلقينا عرضا من سيراميكا لضم الهاني سليمان ولكن تجاهلناه 57 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب إيقاف القيد وعدم التجهيز السليم.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب المقاصة ساعة | الدرجة الثانية
أجيري: اللعب في هذا التوقيت جريمة.. واسألوا اللاعبين عما حدث مع فينيسيوس ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف عن مؤتمر صحفي هام لـ مرتضى منصور ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 3 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 4 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية