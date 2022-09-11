في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لـ فيوتشر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 18:20

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عز الدين سيمو

انتظم محمد عز الدين "سيمو" في تدريبات الزمالك اليوم الأحد استعدادا للموسم الجديد.

وعاد "سيمو" للزمالك بعد فترة تواجد في إسبانيا.

ويكشف FilGoal.com كواليس عودة سيمو للزمالك.

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سيمو من مواليد 7 نوفمبر 2003 وتواجد في قائمة منتخب مصر للشباب والتي تواجدت في كأس العرب الأخيرة بالسعودية.

وقضى ابن الـ19 عاما فترة معايشة في إسبانيا مع ليجانيس قبل أن ينضم إلى خيتافي وأخيرا كونكينسي في الدرجة الثانية.

وأثناء فترة تواجده في إسبانيا، حافظ الزمالك على حقه في اللاعب بقيده في القائمة الأولية.

اللاعب وقع في يوليو الماضي لنادي فيوتشر بعقد مدته خمس سنوات ولكنه لم يتمكن من قيده، فلماذ حدث ذلك؟

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر لم يتمكن من تسجيل اللاعب بسبب كونه على ذمة الزمالك.

الزمالك تواصل مع اللاعب بعد ذلك والذي رحب بالتواجد مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق اليوم ومن المنتظر أن يتم عمل عقد احترافي له قريبا.

ماذا حدث مع فيوتشر؟

علم FilGoal.com أن فيوتشر عندما تقدم لتسجيل اللاعب في اتحاد الكرة اكتشف أن عقد اللاعب بصيغة الهاوي وليس المحترف.

وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون على ذمة الزمالك وبذلك تراجع فيوتشر عن ضم اللاعب.

عادل مصطفى المشرف على قطاع الناشئين في فيوتشر قال لـFilGoal.com في يوليو الماضي: "حين كان منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بالإسماعيلية منذ قرابة شهر، كان اللاعب معتذرا عن عدم التواجد".

وأضاف "أتاني سيمو وقال لي إن عقده قد انتهى وأنه حاليا بدون فريق، ولذلك وقعت معه".

وقال صلاح سلام وكيل اللاعب وقتها لـFilGoal.com: "بالفعل تعاقدنا مع فيوتشر بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي كورينسكي الإسباني".

وأضاف "عقود الناشئين توقع لمدة عام ويتم تجديدها عام تلو الآخر. حين انتهى عامنا فضلنا العودة إلى مصر تمهيدا للسفر مرة أخرى لأجل الاحتراف".

وأوضح "كان هناك 3 أندية غير فيوتشر يرغبون في التعاقد مع سيمو، وهم الاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي، ولكننا اخترنا فيوتشر لأجل المستقبل".

وتابع سلام "وقت التوقيع كان لدينا موعد مع عادل مصطفى، وذهبنا إلى مقر فيوتشر وتم توقيع العقود هناك".

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