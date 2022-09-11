أنشيلوتي يتحدث عن غضب أسينسيو.. وسلوكيات فينيسيوس مع الخصم

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن تصرف شعور أسينسيو بالغضب كان أمرا طبيعيا بسبب رغبته في المشاركة.

وحقق ريال مدريد الفوز على مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وظهر أسينسيو وهو يركل زجاجات المياه عقب إنهاء ريال مدريد لتبديلاته بالكامل مع عدم مشاركته.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "هدف فالفيردي أم هدف رودريجو؟ أفضل الثلاثة أهداف جميعهم سجلوا بجودة عالية، الأفضل سيكون الثاني لأنه كان عملا مشتركا بين رودريجو وفينيسيوس وأعطانا الأفضلية بالتقدم في النتيجة وجعل المباراة أسهل، الحرار جعلت المباراة أصعب وأيضا تلقينا الهدف من كرة ثابتة ولكننا أبقينا رؤوسنا باردة وتمكنا من العودة للمباراة".

وتابع "المرء يكون قائدا عندما يكون مثالا وفالفيردي لاعب مهم جدا جدا لنا ويلعب بشكل جيد ويتحلى بالتواضع وهذا سيساعده ليصبح قائدا للفريق في المستقبل وهنا لدينا العديد من القادة بالأفعال وليس بالأفعال وليس بالكلام فقط".

واستمر "فينيسيوس لاعب خاص وبسبب طريقة لعبه يغضب المنافسين أحيانا يشعرون بالغضب، عليك أن تفهم أنه يحاول دائما المراوغة بغض النظر عن كون فريقه خاسرا أم فائزا، في بعض الأحيان يحاول أن يجعل خصمه أكثر غضبا من الطبيعي ولكن هذا الأمر طبيعي في كرة القدم وبالخبرة سيتعلم شيئا فشيء".

وشدد "غضب أسينسيو؟ الحقيقة أنني أردت أن أقوم بتبديلين في حال لم نتقدم في النتيجة بإدخال ماريانو وأسينسيو ولكن فاسكيز أصيب وكان لدينا توقف وحيد لإجراء تبديل ولم أكن أفكر في إجراء ذلك التبديل، هو يشعر بالغضب بالفعل وأنا اتفق معه لأن ذلك الأمر يعني أنه يريد أن يلعب وأن يشعر بالأهمية أنا اتفق مع شعوره بالغضب لذلك لم يحدث أي شيء".

وأضاف "سيبايوس كان أكثر مشاركا في المباراة لأن المهاجمين لم يكن لديهم مساحات، هازار حاول ترك المساحات للباقين كما طلبت منه وكانت المباراة إيجابية من الإثنين".

وواصل "كان لدينا بعض الصعوبات في الشوط الأول ولكن ليس بسبب هازارد، كان متأخرا بعض الشيء ولكن في المستقبل لدي نفس الفكرة ولم يتغير أي شيء وقد ألعب برودريجو أو هازارد في الهجوم لأنه يتحرك بكثافة في مركز المهاجم".

وأتم "الاحترام للحكام يأتي في المقام الأول حتى لو أخطأ الحكم، من الطبيعي أن يقوم المنافسين بالتغطية أكثر قليلا واستخدام العنف أكثر ضد فينيسيوس وليس لديه أي شيء ليغيره في أخلاقه لأنه يبدو لي أنه يحترم المنافسين والحكم جدا".

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ 15 في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وأصبح ريال مدريد هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الذي يحقق الفوز في جميع مبارياته منذ بداية الموسم.