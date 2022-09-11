في الجول يكشف سبب غياب خماسي الأهلي عن مران الفريق الجماعي
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 18:11
كتب : أحمد الخولي
غاب أليو ديانج عن مران الأهلي الأول تحت قيادة مارسيل كولر، فيما لم يشترك رباعي الفريق بالمران الجماعي.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن أليو ديانج لم يصل بعد من مالي، حيث تعذر حضوره للقاهرة في اليوم الأول للجهاز الفني الجديد.
ومن المنتظر لحاق ديانج بالفريق خلال الساعات القليلة المقبلة فور عودته إلى مصر.
من جهة أخرى، غاب الرباعي محمد مجدي "أفشة"، وبيرسي تاو، ومحمد شريف، وأحمد نبيل "كوكا" عن المران الجماعي، واكتفوا بتأدية تدريبات تأهيلية.
وأخيرا، شارك طاهر محمد طاهر في جزء من المران الجماعي قبل أن يستكمل المران التأهيلي الذي يخوضه.
وقاد مارسيل كولر تدريبات الأهلي اليوم الأحد لأول مرة بعد وصوله لقيادة الفريق بشكل رسمي.
ويستعد الأهلي لبدء فترة الإعداد تحضيرا لبداية الموسم الجديد 2022/2023.
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