خبر في الجول - مترجم جديد مع كولر في الأهلي

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 18:03

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر مدرب الأهلي

استقر النادي الأهلي على تعيين هشام إسماعيل في منصب المترجم للمدرب السويسري لـ مارسيل كولر المدير الفني الجديد.

وعلم FilGoal.com أن تعيين هشام إسماعيل جاء بسبب تحدث كولر بالألمانية مع القليل من الفرنسية.

ولذلك لم يتم الاعتماد على عمرو محب الذي سبق وعمل في أكثر من جهاز فني للأهلي كمترجم للإنجليزية والفرنسية

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واستقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الأحد مارسيل كولر المدرب السويسري للفريق لأول مرة.

وتواجد مارسيل كولر داخل أروقة الأهلي اليوم الأحد رفقة الجهاز المعاون، وعقدوا جلسة مع الخطيب.

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وشهدت الجلسة تواجد ميشيل يانكون الذي عاد لمنصب مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

من جهة أخرى، قاد مارسيل كولر مران الفريق لأول مرة، والذي شهد حضورجميع اللاعبين باستثناء أليو ديانج.

وشهد المران تواجد ميشيل يانكون الذي قاد تدريبات الحراس الأربعة، محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحمزة علاء، ومصطفى شوبير.

واقتصر المران على تدريبات بدنية خفيفة بسبب عودة اللاعبين من إجازة نهاية الموسم.

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