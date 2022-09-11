الأول.. المصري يكشف عن راعي الفريق الأول الجديد

أعلن النادي المصري تعاقده مع مجموعة العٌرجاني جروب لرعاية الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

وكشف المصري عن تعاقده مع العٌرجاني جروب لرعاية الفريق لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وحسب موقع المصري الرسمي، فإن العُرجاني جروب تٌعد من كبريات شركات الاستثمار في مصر والعالم العربي وذلك بفضل تعدد أنشطتها في كافة المجالات وخاصة المتعلقة منها بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري والسياحي، وكذلك استصلاح الأراضي والاستثمارات الصناعية وخاصة بشبه جزيرة سيناء.

وأعرب كامل أبو علي رئيس النادي المصري عن سعادته الغامرة بتوقيع مثل هذا التعاقد مع إبراهيم العُرجاني، مؤكدًا أن هذا التعاقد سيكون هو بداية التعاون بين النادي المصري ومجموعة العُرجاني جروب في عدد من المجالات بالشكل الذي يعود بالنفع على النادي المصري خلال الفترة المقبلة.

كان المصري قد أعلن تعاقده مع عبد الرحيم دغموم لاعب الوسط الجزائري قادما من وفاق سطيف، وعماد الدين بوبكر المدافع الجزائري قادما من نادي الوداد.

وتولى كامل أبو علي رئاسة النادي المصري قبل حوالي أسبوعين بعد فوزه بالانتخابات بالتزكية.